Pensión Bienestar: marzo 2026 tendrá pausa en las fechas de pago por ESTE motivo

El más reciente pago del año de la Pensión Bienestar para adultos mayores comenzó a entregarse hoy lunes 2 de marzo, y como es común, se hace según la letra inicial del primer apellido y por fecha para evitar aglomeraciones y largas filas en las sucursales del Banco del Bienestar. Sin embargo, debes saber que habrá una pausa en las fechas de pago por un motivo especial que no afectará a los beneficiarios. ¡Toma nota!

La razón de la pausa en los pagos de la Pensión Bienestar

A solo tres meses de que inició el año, las personas en México disfrutarán de un puente, con motivo de las celebraciones por la Independencia de México. Normalmente, durante los meses de pago, los depósitos se realizan todos los días, aunque en esta ocasión habrá un día de pausa. Pese a que el 21 de marzo cae en sábado, el día de descanso obligatorio se recorre al lunes 16, por lo que ese se mantiene como un día inhábil para todos los trabajadores, incluidos los de los bancos como el del Bienestar.

Las personas que no hayan retirado su dinero del segundo bimestre del año, pero ya se les haya depositado entonces, solo deben saber que no hay motivo para preocuparse, ya que se puede sacar en cualquier cajero o establecimiento con terminal bancaria; las demás, que todavía no hayan recibido el depósito, solo tendrán revisar el calendario para saber qué día les corresponde cobrar.

Los pagos regresarán de manera normal en las sucursales el martes 17 de marzo.

Calendario de pagos - Pensión Bienestar marzo 2026

A | Lunes 2 de marzo

B | Martes 3 de marzo

C | Miércoles 4 de marzo

D, E, F | Viernes 6 de marzo

G | Lunes 9 de marzo

H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo

L | Jueves 12 de marzo

M | Viernes 13 de marzo

N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo

P, Q | Jueves 19 de marzo

R | Viernes 20 de marzo

S | Martes 24 de marzo

T, U, V | Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z | Jueves 26 de marzo

