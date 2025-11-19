Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía , aseguró que México tiene " acceso preferencial " con Estados Unidos en el tema de los aranceles, mismo que se origina gracias a la política de acercamiento con el Congreso del país del norte.

El funcionario, durante la sesión de preguntas posterior a la presentación del Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado, aseguró que el Gobierno de México trabaja de cerca con “ USTR [Representación Comercial de Estados Unidos] y del Departamento de Comercio, con el propósito de que tengamos los aranceles menores respecto a otros países que han negociado con Estados Unidos. Entonces, no hay falla de México. ”

Ebrard enfatizó que México es el país con los mayores beneficios arancelarios del mundo, ya que 85 % de las exportaciones mexicanas entran libres de arancel al país del norte y el 15 % restante con 25 % de arancel, " acceso preferencial... que se mantendrá en el futuro próximo ".

Expuso que Brasil tiene un arancel de 50 % que se compone del 10 % de arancel recíproco que se anunció en el Día de la Liberación, y el cual fue efectivo desde el 5 de abril de 2025, más 40 % adicional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional conocidos como IEEPA.

Los senadores de Estados Unidos piden que se les elimine el arancel de " emergencia " de 40 % a los brasileños, pero " es poco probable que los aranceles sean revocados, pues aún deben pasar por un proceso legal complejo. Por lo cual, aún en el improbable escenario que esto suceda, México continuaría teniendo un mejor trato preferencial que Brasil ", afirmó Ebrard.

En tanto que, " Canadá enfrenta una situación diferente. Las exportaciones canadienses que entren a Estados Unidos bajo el T-MEC entran libres de arancel, al igual que las mexicanas, sin embargo, aquellas que no cumplan con las reglas de origen del tratado enfrentan un 35 % de arancel, comparado con el 25 % a las que están sujetas las mexicanas ".

Añadió que, el 29 de octubre pasado, el Senado estadounidense aprobó una resolución para poner fin a los aranceles impuestos a Canadá, la cual busca eliminar los aranceles IEEPA.

