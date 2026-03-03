Liverpool anuncia un gran descuento para el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra

La cadena departamental Liverpool anunció un descuento relevante en el lanzamiento del nuevo Galaxy S26 Ultra, uno de los smartphones más esperados del año en el segmento de gama alta. La promoción ya se encuentra disponible en su tienda en línea y aplica también en sucursales físicas participantes, como parte de su estrategia comercial para la temporada de estrenos tecnológicos.

El ajuste en el precio coloca al dispositivo por debajo de su costo regular de introducción, lo que representa un incentivo significativo para los consumidores interesados en renovar su equipo móvil con un modelo de última generación. Además del descuento directo, la tienda ofrece opciones de pago diferido y beneficios adicionales para quienes liquiden de contado.

De acuerdo con los datos publicados en el portal oficial de Liverpool, el Galaxy S26 Ultra en su versión con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento tiene un precio de preventa de $32,999 pesos, mientras que su costo habitual es de $37,999 pesos. La diferencia implica un descuento cercano a los $5,000 pesos en el lanzamiento del modelo insignia de Samsung.

Además la tienda destaca que aquellos clientes que cuenten con tarjetas departamentales Liverpool podrán acceder desde 6 a 24 meses sin intereses en la compra del dispositivo, mientras que otras tarjetas bancarias participantes solo cuentan con opción de 6 a 18 meses.

Este tipo de declaración de precios y promoción aparece directamente en la plataforma de Liverpool, donde también se especifican las configuraciones y características del producto.

¿Qué ofrece el Galaxy S26 Ultra?

El Samsung Galaxy S26 Ultra se posiciona como el modelo más avanzado de la familia Galaxy S26, con un conjunto de especificaciones diseñado para competir directamente con los smartphones premium más destacados de 2026. Entre sus atributos principales se encuentran:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, con resolución elevada y niveles de brillo optimizados para exteriores y contenido multimedia.

Construcción robusta, con certificaciones de resistencia al agua y al polvo, además de materiales de alta durabilidad.

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 —o su variante regional equivalente— enfocado en alto rendimiento, eficiencia energética y procesamiento de inteligencia artificial.

Sistema de cámaras múltiples, encabezado por un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de mejoras en fotografía nocturna y herramientas avanzadas de procesamiento de imagen.

Interfaz One UI 8.5, basada en Android 17, con compromiso de actualizaciones de software y seguridad a largo plazo.

En conjunto, estas especificaciones lo colocan entre los dispositivos más sofisticados del mercado actual, integrando funciones de inteligencia artificial que buscan optimizar la productividad, la personalización y la experiencia integral del usuario.

La línea Galaxy S26 fue presentada de manera oficial por Samsung en febrero de 2026 durante un evento Galaxy Unpacked, donde la compañía confirmó su arribo a distintos mercados estratégicos, entre ellos México. En el país, la etapa de preventa inició hacia la última semana de febrero, mientras que la comercialización abierta al público está prevista alrededor del 11 de marzo de 2026.

Por su parte, la oferta anunciada por Liverpool puede ser aprovechada por cualquier persona interesada en comprar el Galaxy S26 Ultra, ya sea mediante la plataforma digital de la tienda o en sus establecimientos físicos, siempre que la promoción continúe vigente. No se exige afiliación especial; el beneficio aplica tanto para pagos con tarjeta de crédito como para operaciones de contado, estas últimas con incentivos adicionales.

El precio con descuento estará disponible desde el arranque de la preventa y permanecerá activo hasta la fecha que determine la propia tienda, la cual generalmente coincide con el término del periodo de lanzamiento del dispositivo.

