Liverpool: Venta Nocturna de diciembre 2025 ya tiene fechas, ¡oficial!

¡Es oficial! La Venta Nocturna de Navidad en Liverpool ya tiene fechas confirmadas: para la satisfacción de todos los clientes, este evento de promociones se realizará del 5 al 7 de diciembre, siendo el último del año de este tipo. Esta edición del calendario anual llega en el momento ideal para quienes desean adelantar sus compras de fin de año, o buscar las últimas ofertas después del movimiento comercial generado por El Buen Fin hace apenas unas semanas. Durante estos días, los consumidores encontrarán precios bajos, promociones especiales y facilidades de pago en una amplia diversidad de productos.

Esta versión decembrina de la Venta Nocturna de Liverpool destaca por su cercanía con la temporada de Navidad, lo que la vuelve una de esas opciones perfectas para conseguir los regalos, renovar artículos del hogar o aprovechar precios preferenciales en los departamentos de tecnología, electrónica, moda y juguetes.

Horario de las tiendas durante la Venta Nocturna de Liverpool de diciembre

Liverpool organiza cuatro ediciones de Venta Nocturna cada año y la que tendrá lugar este fin de semana suele ser la más atractiva debido a la demanda por el fin de año. Durante los días oficiales de promociones, las tiendas físicas operarán entre las 11:00 y las 21:00 horas, mientras que la app Liverpool Pocket y el sitio web mantendrán la disponibilidad las 24 horas, permitiendo de este modo que los clientes realicen sus compras desde cualquier lugar.

ESPECIAL / LIVERPOOL

Los descuentos especiales

La tienda departamental suele activar promociones de pago a meses sin intereses y beneficios adicionales para quienes utilicen sus tarjetas Liverpool o Liverpool VISA. Una de las ventajas será la posibilidad de obtener hasta un 10% de descuento adicional para nuevos tarjetahabientes. Los usuarios que tramiten cualquiera de las tarjetas departamentales y realicen su primera compra con el nuevo plástico recibirán este beneficio en automático, lo que es una opción para ahorrar aún más durante el evento.

Liverpool también ofrece incentivos para quienes utilicen su aplicación. La tienda señal en su página web que los usuarios que realicen su primera compra en Liverpool Pocket podrán acceder a un 5% de descuento adicional utilizando el código POCKETMENOS5, una estrategia que busca impulsar el uso de la plataforma digital y facilitar el acceso a promociones desde dispositivos móviles.

ESPECIAL / LIVERPOOL

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF