Con todos los reflectores concentrados en su robotaxi y en el sedán que adelanta el diseño futuro de Geely, era fácil pasar por alto el sistema híbrido de la marca originaria de Hangzhou, cuya eficiencia térmica de 48.41% marca tendencia en la industria a nivel global.

Bajo el cofre del Emgrand i-HEV (modelo distinto al que conocemos en México), este tren motriz ha logrado imponer un récord de consumo en “pruebas reales” de 45.05 km/l (2.22 l/100 km), debido a la integración de inteligencia artificial en su administración de energía, así como al uso de baterías de última generación, entre otros factores.

El motor eléctrico del conjunto es capaz de generar más de 300 caballos de fuerza y puede operar en modo 100% eléctrico hasta los 66 km/h, lo que, además de resultar muy eficiente, ayuda en temas de refinamiento.

Lo más interesante es que la marca confirmó que, durante 2026, la tecnología llamada i-HEV se integrará en diversos modelos de la casa, como Monjaro, Starray y Emgrand, aunque su llegada a México todavía no está confirmada de manera oficial.

Nuevas propuestas conceptuales y avances técnicos marcan el rumbo de la siguiente generación de vehículos. CORTESÍA

Los reflectores

En la parte glamurosa del autoshow, el fabricante asiático mostró el Galaxy Light Concept de segunda generación, un sedán grande de diseño elegante cuya principal función es adelantar el aspecto de los futuros vehículos de su gama.

Esto puede significar que, en los modelos Geely de los próximos años, podríamos ver detalles como líneas de carácter mejor definidas, parrillas grandes y elegantes, así como luces de formas ultrafinas con detalles interiores de mayor calidad y con la presencia de elementos impulsados por IA.

Asimismo, el trabajo de muchos años en desarrollo de conducción autónoma toma forma en una minivan con la Eva Cab, el primer vehículo desarrollado en China con el objetivo de ofrecer servicios de transporte automatizado, también conocidos como robotaxis.

Más allá de su aspecto de minivan lujosa y futurista, con diferentes pantallas interactivas en el exterior del coche y unos rines que recuerdan a películas de ciencia ficción de los años 80, el robotaxi de Geely representa un gran avance en el funcionamiento de sus múltiples proyectos tecnológicos, como su propia red de satélites de baja altitud o el sistema de seguridad integrado Full-Domain 2.0, que busca hacerse realidad en plataformas de transporte a partir de 2027, al menos en China.

Puede que la conducción automatizada se vea lejana para nosotros, los mexicanos, pero seguramente nuestras calles serían un perfecto laboratorio para refinar su funcionamiento. Por ahora, es mejor concentrarnos en la hibridación, algo que está más cerca de hacerse realidad.

Diego Briseño / Hangzhou, China