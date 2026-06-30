¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 30 de junio y 1 de julio de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.Cereza natural: $95.00 por kilo Fresa domo 454 g: $59.90 por kilo Blue Berry tamaño jumbo 278g: $119.00 por kilo Mamey: $26.50 por kilo Manzana Beaburn: $44.90 por kilo Naranja Paramount: $34.50 por kilo Limón sin semilla: $18.00 Pera mantequilla: $46.90 por kilo Plátano macho: $24.50 por kilo Naranja de jugo: $29.50 por kilo Aguacate Hass: $39.50 por kilo Tomate saladet: $14.50 por kilo Zanahoria: $14.50 por kilo Col blanca: $14.90 por kilo Brócoli: $29.50 por kilo Cebolla morada: $23.90 por kilo Betabel: $19.50Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppNA