Aguinaldo 2026: ¿Quiénes recibirán 40 días de pago y quiénes solo 15 este año?

En Jalisco y en todo México, el aguinaldo es, sin duda, la prestación laboral más esperada por millones de trabajadores. Sin embargo, como cada año, y pese a que todavía faltan varios meses para que inicie la dispersión, surge la misma duda que genera debate en los centros de trabajo.

¿Por qué algunas personas reciben un pago equivalente a más de un mes de sueldo, mientras que otras apenas alcanzan la quincena? Para este 2026, las reglas del juego se mantienen con diferencias marcadas.

Pese a las múltiples discusiones legislativas, la brecha en esta gratificación anual sigue vigente entre el sector público y el privado.

Si eres de las personas que están interesadas en saber más del tema, te explicamos a detalle qué es lo que dicta la ley actual, quiénes son los beneficiados con el pago mayor, cuándo debes recibir este dinero y por qué existe esta diferencia histórica.

¿Quiénes tienen derecho a 40 días de aguinaldo en 2026?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en la legislación que regula a los servidores públicos. Los trabajadores que reciben 40 días de salario como aguinaldo son aquellos que laboran para el Estado.

Esto incluye a los empleados de dependencias gubernamentales, secretarías de estado, organismos descentralizados y entidades de la administración pública federal y local.

El fundamento legal de este beneficio se encuentra en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Los trabajadores que reciben 40 días de salario como aguinaldo son aquellos que laboran para el Estado. ESPECIAL / Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Por lo general, el Gobierno Federal emite un decreto anual para autorizar este pago. En muchos casos, estos 40 días se dividen en dos exhibiciones para facilitar la liquidez.

Una parte se entrega en noviembre (frecuentemente coincidiendo con el Buen Fin) y la otra en enero del año siguiente, aunque esto puede variar según la dependencia.

Trabajadores del sector privado: ¿Quiénes 15 días?

Si trabajas para una empresa privada en Guadalajara o cualquier otra ciudad, tu relación laboral se rige por el Apartado A del Artículo 123 constitucional.

Bajo esta normativa y la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo mínimo garantizado por ley es de 15 días de salario por un año completo de servicio.

ESPECIAL / Ley Federal del Trabajo

Esta diferencia existe porque históricamente se crearon dos marcos legales distintos para regular el trabajo en el país. Los sindicatos de burócratas lograron negociar 40 días como un estándar.

Mientras tanto, el sector privado se ha mantenido en el mínimo de 15 días desde hace décadas, lo que genera una constante exigencia de equidad laboral.

Es importante destacar que estos 15 días son solo el "piso mínimo". Existen empresas privadas que, por contrato colectivo o como prestación superior, otorgan 20, 30 o hasta 40 días a sus colaboradores.

El debate en 2026: ¿Qué pasó con la reforma del "Aguinaldo Digno"?

Durante los últimos años, el Congreso de la Unión ha sido escenario de intensos debates para intentar igualar o al menos mejorar las condiciones del sector privado.

La iniciativa conocida como "Aguinaldo Digno", que busca reformar el artículo 87 de la ley para incrementar el pago mínimo de 15 a 30 días, sigue siendo un tema candente en 2026.

Aunque diversas bancadas han impulsado la propuesta argumentando que el aguinaldo ha perdido poder adquisitivo frente a la inflación, el sector empresarial ha mostrado resistencia.

Señalan que un aumento abrupto podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. Hasta mayo de 2026, la reforma sigue en análisis y no ha entrado en vigor de manera general.

Además, el tema de las pensiones ha estado bajo la lupa judicial. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico sobre este tema.

¿Cómo calcular tu pago y cuándo es la fecha límite?

Para que no te tomen por sorpresa, aquí tienes los puntos clave que debes conocer sobre la entrega de tu dinero este año:

¿Cuándo se paga? La ley es clara: el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Si tu empleador se retrasa, es sujeto a multas.

¿Cómo se calcula si trabajaste todo el año? Multiplica tu salario diario (tu sueldo mensual dividido entre 30) por los días de aguinaldo que te corresponden. Por ejemplo, si ganas 10 mil pesos al mes, tu salario diario es de 333.33 pesos. Al multiplicarlo por 15 días, tu aguinaldo será de 5 mil pesos.

diario es de 333.33 pesos. Al multiplicarlo por 15 días, tu aguinaldo será de 5 mil pesos. ¿Qué pasa si trabajé menos de un año? Tienes derecho a una parte proporcional. Divide los días de aguinaldo que te tocan entre 365, y multiplica ese resultado por los días que efectivamente laboraste. Luego, multiplica esa cifra por tu salario diario para obtener el total exacto.

¿Me quitan impuestos? Sí, el aguinaldo está sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero tiene una parte exenta equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Solo pagarás impuestos por el excedente.

¿Dónde reclamar? Si no recibes tu pago o te dan menos de lo que te corresponde, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría gratuita.

El aguinaldo no es un regalo del empleador, es un derecho irrenunciable ganado con tu esfuerzo a lo largo del año.

Mantente informado sobre los posibles cambios legislativos en este 2026 y asegúrate de recibir lo que por ley te corresponde.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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