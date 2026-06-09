Martes, 09 de Junio 2026

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Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 9 y 10 de junio

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 9 y 10 de junio en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 9 y 10 de junio en el Martimiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 9 y 10 de junio de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

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Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas y verduras

Melón amarillo: $27.50 por kilo
Pera roja: $49.50 por kilo
Manzana Sugar Bee: $29.90 por kilo
Mango ataulfo: $34.50 por kilo
Uva roja sin semilla: $29.50 por kilo
Blue Berry Domo 170g: $34.50 por kilo
Frambuesa domo 170g: $49.50 por kilo
Kiwi: $39.50 por kilo
Pera mantequilla: $39.00 por kilo
Manzana Ambrosia: $27.50 por kilo
Manzana Beaburn: $29.90 por kilo
Naranja de jugo: $29.90 por kilo
Uva negra sin semilla: $65.00 por kilo
Zarzamora por pieza: $29.90
Mango manila: $14.50 por kilo
Mango Paraíso: $19.50 por kilo
Papaya Maradol: $22.50 por kilo
Aguacate Hass enmallado pieza: $46.90
Coliflor Pre Enfriada: $39.90
Aguacate Hass Rancho Tierra: $39.90 por kilo
Tomate saladet: $16.50 por kilo
Zanahoria Baby Vegetalistos 340g: $31.92 por kilo

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Alternativas para aprovechar las promociones en Chedraui

Con el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.

También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.

Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.

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