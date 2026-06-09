¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 9 y 10 de junio de 2026 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.Melón amarillo: $27.50 por kilo Pera roja: $49.50 por kilo Manzana Sugar Bee: $29.90 por kilo Mango ataulfo: $34.50 por kilo Uva roja sin semilla: $29.50 por kilo Blue Berry Domo 170g: $34.50 por kilo Frambuesa domo 170g: $49.50 por kilo Kiwi: $39.50 por kilo Pera mantequilla: $39.00 por kilo Manzana Ambrosia: $27.50 por kilo Manzana Beaburn: $29.90 por kilo Naranja de jugo: $29.90 por kilo Uva negra sin semilla: $65.00 por kilo Zarzamora por pieza: $29.90 Mango manila: $14.50 por kilo Mango Paraíso: $19.50 por kilo Papaya Maradol: $22.50 por kilo Aguacate Hass enmallado pieza: $46.90 Coliflor Pre Enfriada: $39.90 Aguacate Hass Rancho Tierra: $39.90 por kilo Tomate saladet: $16.50 por kilo Zanahoria Baby Vegetalistos 340g: $31.92 por kiloCon el objetivo de que más personas puedan acceder a estas ofertas, Chedraui pone a disposición diversas modalidades de compra y pago. Los clientes pueden realizar sus compras en línea mediante el sitio oficial o la aplicación móvil, con varias opciones de pago disponibles.También es posible pagar utilizando BBVA Wallet y puntos acumulados, una alternativa práctica para quienes desean aprovechar los beneficios de su tarjeta, otra opción es el Monedero Mi Chedraui, que permite utilizar el saldo generado en compras previas.Para quienes prefieren la atención presencial, está disponible la compra directa en tienda. Además, Chedraui ofrece la modalidad de pago contra entrega, en la que la compra se realiza por internet y se recoge en sucursales participantes.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *NA