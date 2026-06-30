Martes, 30 de Junio 2026

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Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 30 de junio

Conoce los descuentos en alimentos que este día tiene la cadena de supermercados

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EFE/Archivo

Este 30 de junio de 2026, Walmart de México presenta su tradicional Martes de Frescura, donde ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Además, del 22 de junio al 1 de julio la cadena de supermercados promociona los Walmart Deals, una selección de productos con envío rápido y gratis donde ofrece 65% de ahorro, hasta 24 meses sin intereses y hasta 20% de bonificación bancaria para tarjetas BBVA, Banamex, Walmart INVEX y Santander.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  • Chile jalapeño: 25.00 pesos por kilo.
  • Durazno amarillo: 60.00 pesos por kilo.
  • Jitomate saladet: 21.00 pesos por kilo.
  • Mango Ataulfo: 35.00 pesos por kilo.
  • Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.
  • Sandía roja: 9.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Alitas de pollo adobadas, 900 a 1000 gramos (peso aproximado por charola): 89.00 pesos por kilo.
  • Arrachera de res marinada Marketside choice, 600 gramos: 222.00
  • Camarón coctelero: 185.00 pesos por kilo.
  • Carne para hamburguesa Marketside suprema extragrande, 4 piezas: 120.00 pesos.
  • Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas: 90.00 pesos.
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne, 8 piezas de 90 gramos cada una: 98.00 pesos.
  • Carne molida de res premium 95/5: 242.00 pesos por kilo.
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla, 200 gramos: 59.00 pesos.
  • Filete de basa oriental blanco: 87.00 pesos por kilo.
  • Filete de pescado Sierra Madre blanco del Nilo congelado, 400 gramos: 89.00 pesos.
  • Filete de salmón chileno con piel: 449.00 pesos por kilo.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.
  • Medallones de atún Marketside, 680 gramos: 219.00 pesos.
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 164.00 pesos por kilo.
     

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