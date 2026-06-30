Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 30 de junio

Este 30 de junio de 2026, Walmart de México presenta su tradicional Martes de Frescura, donde ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

Además, del 22 de junio al 1 de julio la cadena de supermercados promociona los Walmart Deals, una selección de productos con envío rápido y gratis donde ofrece 65% de ahorro, hasta 24 meses sin intereses y hasta 20% de bonificación bancaria para tarjetas BBVA, Banamex, Walmart INVEX y Santander.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Chile jalapeño: 25.00 pesos por kilo.

Durazno amarillo: 60.00 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 21.00 pesos por kilo.

Mango Ataulfo: 35.00 pesos por kilo.

Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.

Sandía roja: 9.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados