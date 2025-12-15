Bolsa Mexicana abre tercera semana del mes con caída

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0.6 %, movimiento con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 64 mil 326.16 unidades en una jornada con resultados mixtos en los mercados del mundo.

La baja se dio luego de que el pasado jueves el mercado mexicano alcanzó 64 mil 712.07 unidades, su nuevo máximo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido al nerviosismo sobre las publicaciones de datos económicos de relevancia durante esta semana en Estados Unidos", explicó la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0.6 %, luego de ganar 2.05 % en la sesión del pasado jueves".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Banregio (-3.28 %), Bolsa Mexicana de Valores (-3.05 %), Orbia (-2.69 %), Grupo Carso (-2.52 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-2.45 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, apuntó que con el retroceso de este día el índice mexicano ubicó el rendimiento de diciembre en +1.1 % y en lo que va del año +29.9 %.

"El IPC terminó la jornada del lunes con una contracción. Entre las 35 principales emisoras que integran el índice, 27 cerraron en terreno negativo", señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.27 % frente al dólar, al cotizar en 17.98 unidades por billete verde, frente a los 18.03 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 375.3 millones de títulos por un importe de 20.081 millones de pesos.

De las 710 firmas que cotizaron en la jornada, 240 terminaron con sus precios al alza, 441 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el 9.48 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 6.67 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 5.76 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de productos químicos de consumo Alpek (ALPEK A), con el -4.79 %; de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el -4.74 %, y las del Grupo Financiero Regional (R A), con el -3.28 %.

