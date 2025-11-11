Buen Fin 2025: Estas son las mejores promociones de Amazon

El Buen Fin, un evento anual de ventas que ofrece grandes ofertas y descuentos, está a punto de comenzar. El evento se llevará a cabo de este jueves 13 al lunes 17 de noviembre, y contará con grandes ofertas en miles de productos de todas las categorías, tales como electrónicos, videojuegos, cuidado personal, hogar, entre otras.

Amazon es una de las plataformas que ofrece de los mejores descuentos en sus categorías principales. A continuación te dejamos algunas.

Electrónicos

HP Laptop 15-fd0045la

Precio regular: 17 mil 599 pesos

Precio con descuento: 9 mil 999 pesos

SAMSUNG Galaxy Tab S10+

Precio regular: 19 mil 999 pesos

Precio con descuento: 9 mil 999 pesos

SAMSUNG Galaxy S24+

Precio regular: 23 mil 999 pesos

Precio con descuento: 10 mil 399 pesos

Amazon Echo Pop

Precio regular: 999 pesos

Precio con descuento: 599 pesos

Belleza

Philips Lumea Prestige Depiladora IPL

Precio regular: 14 mil 999 pesos

Precio con descuento: 8 mil 299 pesos

Versace Bright Crystal Absolu Spray

Precio regular: 2 mil 700 pesos

Precio con descuento: mil pesos

VICHY Sérum Fortificador para Rostro

Precio regular: 799 pesos

Precio con descuento: 430 pesos

Juguetes

LEGO Harry Potter Castillo Hogwarts

Precio regular: 4 mil 298 pesos

Precio con descuento: 3 mil 210 pesos

Barbie Casa de Muñecas

Precio regular: 4 mil 199 pesos

Precio con descuento: 2 mil 599 pesos

Hot Wheels City, Pista Lavado de Autos Mega Tiburón

Precio regular: mil 799 pesos

Precio con descuento: 999 pesos

Videojuegos

Nintendo Switch 2

Precio regular: 13 mil 599 pesos

Precio con descuento: 10 mil 199 pesos

Consola PlayStation 5

Precio regular: 13 mil 999 pesos

Precio con descuento: 9 mil 179 pesos

PlayStation DualSense Wireless Controller

Precio regular: mil 599 pesos

Precio con descuento: mil 15 pesos

Hogar

SHARK Aspiradora inalámbrica

Precio regular: 8 mil 999 pesos

Precio con descuento: 6 mil 299 pesos

Roborock Combinación de Robot aspiradora y trapeador

Precio regular: 5 mil 999 pesos

Precio con descuento: 3 mil 999 pesos

Emma Colchón Hybrid Lite King Size

Precio regular: 9 mil 579 pesos

Precio con descuento: 6 mil 649 pesos

