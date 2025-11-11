Martes, 11 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Buen Fin 2025: Estas son las mejores promociones de Amazon

El Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre del 2025

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Descubre las mejores promociones de Amazon por El Buen Fin. ESPECIAL / AMAZON

Descubre las mejores promociones de Amazon por El Buen Fin. ESPECIAL / AMAZON

El Buen Fin, un evento anual de ventas que ofrece grandes ofertas y descuentos, está a punto de comenzar. El evento se llevará a cabo de este jueves 13 al lunes 17 de noviembre, y contará con grandes ofertas en miles de productos de todas las categorías, tales como electrónicos, videojuegos, cuidado personal, hogar, entre otras.

Amazon es una de las plataformas que ofrece de los mejores descuentos en sus categorías principales. A continuación te dejamos algunas.

Electrónicos

  • HP Laptop 15-fd0045la

Precio regular: 17 mil 599 pesos

Precio con descuento: 9 mil 999 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • SAMSUNG Galaxy Tab S10+

Precio regular: 19 mil 999 pesos

Precio con descuento: 9 mil 999 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • SAMSUNG Galaxy S24+

Precio regular: 23 mil 999 pesos

Precio con descuento: 10 mil 399 pesos

 ESPECIAL / AMAZON
ESPECIAL / AMAZON
  • Amazon Echo Pop

Precio regular: 999 pesos

Precio con descuento: 599 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 

Belleza

  • Philips Lumea Prestige Depiladora IPL

Precio regular: 14 mil 999 pesos

Precio con descuento: 8 mil 299 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • Versace Bright Crystal Absolu Spray

Precio regular: 2 mil 700 pesos

Precio con descuento: mil pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • VICHY Sérum Fortificador para Rostro

Precio regular: 799 pesos

Precio con descuento: 430 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 

Te puede interesar: Buen Fin 2025: ¿Qué ofertas tendrán Mercado Libre y Amazon?

Juguetes

  • LEGO Harry Potter Castillo Hogwarts

Precio regular: 4 mil 298 pesos

Precio con descuento: 3 mil 210 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • Barbie Casa de Muñecas 

Precio regular: 4 mil 199 pesos

Precio con descuento: 2 mil 599 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • Hot Wheels City, Pista Lavado de Autos Mega Tiburón

Precio regular: mil 799 pesos

Precio con descuento: 999 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 

Videojuegos

  • Nintendo Switch 2

Precio regular: 13 mil 599 pesos

Precio con descuento: 10 mil 199 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • Consola PlayStation 5

Precio regular: 13 mil 999 pesos

Precio con descuento: 9 mil 179 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • PlayStation DualSense Wireless Controller

Precio regular: mil 599 pesos

Precio con descuento: mil 15 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 

Lee: Estos arbolitos navideños están en descuento en Walmart por el Fin Irresistible

Hogar

  • SHARK Aspiradora inalámbrica

Precio regular: 8 mil 999 pesos

Precio con descuento: 6 mil 299 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • Roborock Combinación de Robot aspiradora y trapeador

Precio regular: 5 mil 999 pesos

Precio con descuento: 3 mil 999 pesos

ESPECIAL / AMAZON 
ESPECIAL / AMAZON 
  • Emma Colchón Hybrid Lite King Size

Precio regular: 9 mil 579 pesos

Precio con descuento: 6 mil 649 pesos

 ESPECIAL / AMAZON
ESPECIAL / AMAZON

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones