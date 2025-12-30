El peso mexicano cerró la sesión de este martes 30 de diciembre con leves movimientos frente al dólar estadounidense, manteniéndose por debajo del umbral de los 18 pesos por dólar. La jornada transcurrió con poca actividad en los mercados, en un contexto marcado por la toma de utilidades y un menor volumen de operaciones característico del cierre de año.

De acuerdo con datos de Dow Jones, el tipo de cambio promedio se ubicó en 17.98 pesos por dólar, lo que representa una variación mínima del 0.04% en comparación con los 17.97 pesos registrados el día anterior.

En el balance de la última semana, el dólar acumuló un avance del 0.44%, aunque en la comparación anual todavía presenta una caída del 11.31%, reflejo de la fortaleza sostenida del peso durante gran parte de 2025.

El comportamiento reciente del tipo de cambio muestra dos sesiones consecutivas con ajustes positivos para la moneda estadounidense, aunque dentro de un entorno de volatilidad reducida, mucho menor a la observada en meses anteriores.

Analistas financieros señalan que este escenario responde al bajo dinamismo típico de fin de año, cuando los inversionistas consolidan ganancias y los mercados internacionales operan con una mayor estabilidad.

En consecuencia, el peso mexicano continúa mostrando resistencia y equilibrio frente al dólar, a pesar de la ligera depreciación registrada en la jornada.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

