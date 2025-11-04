Costco: Estas son las mejores ofertas del 4 al 9 de noviembre

La cadena internacional Costco dio inicio a su esperada campaña “Descuentos de Otoño”, una promoción que llega con rebajas en una extensa variedad de productos, desde electrodomésticos y artículos de línea blanca, hasta alimentos, bebidas y ropa.Durante esta semana, los clientes podrán aprovechar los descuentos disponibles en las 43 tiendas que la firma opera en México, con el propósito de impulsar las compras de temporada y ofrecer precios especiales a quienes buscan equipar su hogar o renovar su despensa.Con esta iniciativa, Costco reafirma su posición como una de las cadenas de autoservicio más competitivas, apostando por promociones que combinan calidad, ahorro y variedad para sus socios en todo el país.Entre las ofertas más destacadas se encuentran rebajas en productos para el hogar, artículos de tecnología y productos de uso diario.La campaña estará vigente por tiempo limitado, por lo que se recomienda a los clientes acudir a su sucursal más cercana para aprovechar los descuentos antes de que concluyan.Los descuentos están disponibles tanto en tiendas como en la página web, y estarán disponibles del 4 al 9 de noviembre:Descuentos en tecnología:Descuentos en línea blanca:Cereal y alimentos:Higiene y farmacia:NA