Costco: Estas son las mejores ofertas del 4 al 9 de noviembre

La cadena internacional Costco dio inicio a su esperada campaña “Descuentos de Otoño”, una promoción que llega con rebajas en una extensa variedad de productos, desde electrodomésticos y artículos de línea blanca, hasta alimentos, bebidas y ropa.

Durante esta semana, los clientes podrán aprovechar los descuentos disponibles en las 43 tiendas que la firma opera en México, con el propósito de impulsar las compras de temporada y ofrecer precios especiales a quienes buscan equipar su hogar o renovar su despensa.

Te recomendamos: Estas son las bonificaciones y promociones de BBVA en el Buen Fin 2025

Con esta iniciativa, Costco reafirma su posición como una de las cadenas de autoservicio más competitivas, apostando por promociones que combinan calidad, ahorro y variedad para sus socios en todo el país.

Entre las ofertas más destacadas se encuentran rebajas en productos para el hogar, artículos de tecnología y productos de uso diario.

La campaña estará vigente por tiempo limitado, por lo que se recomienda a los clientes acudir a su sucursal más cercana para aprovechar los descuentos antes de que concluyan.

Estas son las ofertas especiales de noviembre

Los descuentos están disponibles tanto en tiendas como en la página web, y estarán disponibles del 4 al 9 de noviembre:

Descuentos en tecnología:

Samsung Galaxy Watch 8 4mm grafito: $1500 pesos.

Samsung Crystal Smart TV UHD 4K 85”: $7,000 pesos.

Sony Bravia II Smart TV 4k 65”: $4,500 pesos.

Playstation 5 dual sense control: $400 pesos.

Samsung Galaxy 256BG plata: $4,500 pesos.

Descuentos en línea blanca:

LG lavadora con pedestal 22kg: $7,000 pesos.

Samsung refrigerador 32”: $6,000 pesos.

Trinity, fregadero de acero inoxidable con grifo: $2,500 pesos.

Whirlpool estufa de gas con 6 quemadores 76cm: $4,000 pesos.



Lee también: Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 4 y 5 de noviembre

Cereal y alimentos:

Cinnamon toast cereal: 20% de descuento.

Nescafé classic soluble 1.2 kg: 20% de descuento.

Chai Latte manzana canela 700g: 20% de descuento.

Mars, chocolates surtidos 2 piezas de 371g: 25% de descuento.

Ferrero rocher 32 piezas: 20% de descuento.

Seviroli, ravioles de queso 1.81 kg: 25% descuento.

Higiene y farmacia:

Trunature, probioticos 500 mg, 18 piezas: 25% de descuento.

Riopan, dos cajas con 20 sobres: 20% de descuento.

Stérimar, suspensión de agua 100ml: 25% de descuento.

Descuento de hasta el 25% en cremas como: Dexeryl, Ducray y Avéne.

Bepanthen; pomada de tres piezas: 20% de descuento.

NA