El aguinaldo es una de las prestaciones más importantes para los trabajadores en México, y su pago está avalado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para el presente 2026, la legislación vigente establece que todos los empleados que mantengan una relación laboral subordinada con un patrón tienen derecho a recibir al menos 15 días de salario como aguinaldo.

¿Qué dice la ley sobre el aguinaldo para 2026?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), esta prestación debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año, sin excepción y sin importar la condición laboral de las y los trabajadores. Es decir, mientras exista una relación laboral formal, el patrón está obligado a cumplir con este pago.

El aguinaldo se encuentra establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, norma que señala que los trabajadores que hayan laborado durante un año completo tienen derecho a recibir 15 días de salario. Sin embargo, quienes no hayan cumplido ese periodo también deben recibir esta prestación, aunque de forma proporcional al tiempo trabajado.

Esto quiere decir que, incluso si una persona ingresó a su empleo durante el año o dejó de laborar antes de diciembre, cuando se llega a la entrega de esta prestación, el empleador sigue obligado a pagar la parte proporcional correspondiente al tiempo que el trabajador prestó sus servicios.

La Profedet (Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores) también es clara al señalar que el aguinaldo es un derecho irrenunciable. En otras palabras, ningún trabajador puede ser obligado a renunciar a este pago ni aceptar que se reduzca bajo ningún argumento.

Asimismo, los patrones no pueden justificar la falta de pago del aguinaldo alegando dificultades económicas, bajas utilidades o problemas financieros dentro de la empresa. La ley establece que esta prestación debe cumplirse de forma obligatoria, independientemente de la situación del negocio.

En términos prácticos, el aguinaldo funciona como un apoyo económico que se entrega antes de las fiestas de fin de año. Muchas personas lo utilizan para los gastos navideños, realizar compras importantes o incluso para pagar deudas, lo que lo convierte en un ingreso infaltable para millones de trabajadores en el país.

Por eso, si una persona trabaja durante 2026, debe saber que la ley garantiza un mínimo de 15 días de salario como aguinaldo, pagado antes del 20 de diciembre, o la parte proporcional correspondiente si no se logró el año completo en el empleo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF