SAT: Estos son los días oficiales de descanso por temporada navideña

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, con motivo de la temporada vacacional decembrina, se mantienen definidos los días oficiales de descanso, sin que ello implique la suspensión total de sus servicios. La autoridad fiscal reiteró que continuará brindando atención a las y los contribuyentes, tanto de manera presencial como a través de sus plataformas digitales.

De acuerdo con la información oficial, los únicos días de descanso establecidos por el SAT durante este periodo navideño serán el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. Fuera de estas fechas, las oficinas del SAT operarán con normalidad, siempre que las personas contribuyentes cuenten con una cita previamente programada.

Asimismo, el SAT recordó que durante el periodo vacacional se mantiene disponible una amplia gama de servicios digitales y la Oficina Virtual, lo que permite realizar diversos trámites sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. Entre estos servicios se encuentran la generación o renovación de la Contraseña, la renovación de la e.firma y la actualización de datos fiscales.

También pueden efectuarse trámites como la inscripción al RFC para personas físicas, el cambio de domicilio fiscal, la corrección o cambio de nombre, la incorporación o corrección de la CURP, así como la obtención de constancias y la recuperación de la Contraseña. Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales durante la temporada decembrina.

Finalmente, la autoridad fiscal invitó a la ciudadanía a utilizar herramientas como SAT ID, SAT Móvil, OrientaSAT y la Oficina Virtual, con el objetivo de evitar traslados innecesarios y optimizar tiempos. El SAT reiteró su compromiso de mantenerse cercano a las y los contribuyentes, incluso durante el periodo vacacional, garantizando la continuidad de la atención y los servicios esenciales.

SV