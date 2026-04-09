La huelga de seis meses de Nacional Monte de Piedad ha dejado en vilo a muchos potenciales clientes que buscan empeñar objetos de su pertenencia para obtener dinero y utilizarlo de la manera en que mejor consideren. Sin embargo, este establecimiento no es el único de su tipo en la República Mexicana y en esta nota te mostraremos algunas de las opciones mejor consideradas dentro del país.

Las prendas que empeñan los mexicanos suelen ser joyas, relojes, aparatos electrónicos de todo tipo, electrodomésticos, herramientas, celulares y múltiples objetos de valor. El mecanismo del empeño es el siguiente: la persona interesada acude a una de las sucursales de tiendas de empeño y, tras ser registrada en el sistema, entrega una prenda u objeto a cambio de una cantidad en efectivo tras haber sido valuada previamente. También se establece una fecha para la "recompra" de la prenda empeñada, la cual suele tener un interés superior al monto otorgado inicialmente.

Si requieres adquirir estos servicios, recuerda leer el contrato y considerar el precio que ofertará sobre tus prendas, ya sea para empeño o venta. A continuación te mostramos algunas de las opciones reconocidas en el país.

Casas de empeño a las que puedes acudir

Montepío Luz Saviñón

Empresa fundada en 1902 que maneja un porcentaje fijo de 122.77% sobre el valor de la prenda empeñada para su recuperación. De igual forma, se pueden realizar pagos libres sin una fecha fija de cobro. Además, ofrecen una cantidad ilimitada de refrendos. El único detalle es que, por el momento, solo se encuentran sucursales en Michoacán, Guanajuato, Puebla, Mérida y Ciudad de México.

Empeño Fácil

La casa de empeño ofrece uno de los CAT más caros para los servicios de crédito ofrecidos, de acuerdo con información en línea. No obstante, puedes encontrar alguna de estas sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y puede ser muy útil por la facilidad de trato y la rapidez del servicoi.

Fundación Rafael Dondé

Creada en 1919, cuenta con hasta 600 mil clientes al año y tiene una intención dedicada a atender a niños, niñas y jóvenes de las zonas más vulnerables de México. Además de los empeños, ofrecen servicios de líneas de crédito revolventes. En ese sentido, puede utilizar la App de la fundación y acceder a sus distintas opciones. De igual forma, tiene con presencia en sucursales en prácticamente todo el país.

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Prendamex

Esta es una de las empresas que mejor CAT ofrece a los interesados en empeños y créditos. La ventana de variación suele encontrarse entre los 72 y 238 por ciento. No obstante, de igual forma se recomienda revisar con cuidado el contrato y calcular si el préstamo o empeño es conveniente y necesario para tu situación económica.

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