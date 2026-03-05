El Nissan Versa 2026 ha llegado a México y, pese a que tiene cambios importantes, sigue siendo uno de los vehículos más buscados gracias a su espacio amplio, diseño moderno y rendimiento de gasolina.

En esta nota te contamos cuál es la versión más barata de la nueva serie y cuáles son sus características para tenerlas bien presentes si estabas pesando en adquirirlo.

¿Cuál es la versión del Nissan Versa 2026 más barata?

El Nissan Versa 2026 Sense TM es la versión más barata; su nombre significa que es un auto con equipamiento básico o de entrada y que ofrece Transmisión Manual para los cambios de velocidad.

De acuerdo con su ficha técnica, cuenta con botón de encendido y apagado; motor de 1.6 litros de 4 cilindros; transmisión manual de 5 velocidades; 110 libras-pie de torque; y alcanza una potencia de 118 caballos de fuerza a 6 mil 300 RPM.

En el interior tiene asientos con ajuste manual para el conductor y el copiloto; cristales eléctricos con apertura de un solo toque; y seguros eléctricos. Gracias a esto, se percibe como un vehículo básico pero más digital, cómodo y con apariencia premium.

Una cosa que lo diferencia de diseños anteriores, es que esta ha sido completamente renovado, con una apariencia más deportiva y futurista. Integra faros delanteros y traseros con luz LED; espejos exteriores abatibles con ajuste eléctrico; y rines de acero 15" con acabados cromados.

Sobre la conectividad, incluye controles de audio; manos libres (Bluetooth); puerto de conexión USB; sistema de audio AUX; y Nissan Connect Finder, servicio que permite conectar el auto con el teléfono o computadora.

A pesar de ser la versión más accesible, su punto más fuerte es la seguridad. Por ejemplo, viene equipado con alarma antirrobo e inmovilizador; frenado inteligente de emergencia; alerta de colisión frontal; asistente de ascenso en pendientes; sensores de reversa; 6 bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina.

En la página oficial de Nissan, se indica que este Sedán es el mejor Versa hasta la fecha, con su diseño moderno y mayor número de tecnologías.

¿Cuánto cuesta el Nissan Versa 2026 Sense TM?

La versión más económica del Nissan Versa 2026 tiene un precio que va desde los 382 mil 900. Actualmente, el fabricante ofrece un plan de pago con mensualidades de 6 mil 464; esta oferta contempla un enganche de 153 mil 160.

