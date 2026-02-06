Nafin reconoce pérdidas en 2025

La banca de desarrollo del país terminó 2025 con un resultado neto negativo, en un entorno de menores tasas de interés que le redujeron sus ingresos y bajó el otorgamiento de crédito hacia el sector privado y social.

El año pasado el conjunto de las seis entidades que integran el sector de la banca de fomento en México concluyó con una pérdida de 3 mil 963 millones de pesos.

Sin embargo, la caída fue menor a la que registró el sector en 2024, por 5 mil 646 millones de pesos, según los indicadores financieros de la banca de desarrollo y fomento.

Nacional Financiera (Nafin) fue la institución que más arrastró al sector, al ampliar sus pérdidas de 6 mil 428 millones en 2024 a 7 mil 887 millones el año pasado.

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) también acabó 2025 con un resultado negativo de 4 mil 69 millones de pesos, mayor al de 2024, por 3 mil 740 millones de pesos.

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) logró revertir las pérdidas por mil 962 millones de pesos de 2024 al registrar una utilidad de mil 49 millones de pesos.

El resto de las instituciones de desarrollo arroja cifras positivas, en donde destacó el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) al aumentar su ganancia neta a 4 mil 542 millones de pesos frente a 4 mil 122 millones de pesos del ejercicio 2024.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) también fortaleció su resultado neto al pasar de 2 mil 318 millones de pesos del 2024 a 2 mil 353 millones de pesos.

El Banco del Bienestar (Babien) apenas alcanzó una utilidad de 46.6 millones de pesos que representó un ligero aumento sobre las que logró en 2024 de 43.8 millones de pesos y que luce mejor al resultado neto negativo de 328.4 millones de pesos de 2023, pero lejos de las ganancias que consiguió durante 2022, por mil 69 millones.

Los indicadores difundidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que en 2025 los gastos de la banca de desarrollo por 245 mil millones de pesos superaron a sus ingresos, que totalizaron 241 mil 45 millones.