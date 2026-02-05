Bolsa Mexicana sube pese a caídas en los mercados internacionales

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este jueves un 0.19 % que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a subir 68 mil 858.28 unidades, en una sesión con retrocesos en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, debido al nerviosismo del mercado sobre una posible sobrevaloración de las emisoras por el auge de la inteligencia artificial", comentó a la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0.19 %, ganando en 2 de las últimas 3 sesiones".

Al interior, añadió Siller, resaltaron las ganancias de las emisoras: Coca-Cola (+2.75 %), Kimberly-Clark (+2.11 %), GCC (+2.04 %), Walmex (+2.02 %) y Orbia (+1.87 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.4 % frente al dólar, al cotizar en 17.4 unidades por billete verde, frente a los 17.33 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 205.8 millones de títulos por un importe de 19.170 millones de pesos.

De las 793 firmas que cotizaron en la jornada, 313 terminaron con sus precios al alza, 453 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 7.81 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 4.2 %, y de la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el 2.75 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -11.62 %, del banco BBVA México (BBVA), con el -9.28 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -7.05 %.

MF