Mundial 2026 impulsará ventas y economía en México: Mikel Arriola

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, aseguró que México avanza de buena forma y afina los últimos detalles para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Vamos muy bien. Los gobiernos han presentado reportes muy relevantes y la infraestructura está creciendo”, afirmó.

Durante su conferencia, realizada en el marco de la inauguración de Expo ANTAD 2026, el directivo habló sobre el impacto que tendrá la justa deportiva en el consumo de los mexicanos .

Norteamérica, el bloque comercial más fuerte

La conferencia magistral de Mikel Arriola delineó una hoja de ruta sobre la integración económica de Norteamérica y el papel protagónico del sector retail ante el evento deportivo más relevante del año.

Bajo el análisis de la región como el bloque comercial más sólido del mundo, Arriola destacó que México, Estados Unidos y Canadá representan el 30% del PIB nominal global y un flujo de comercio interregional de 1.6 billones de dólares. Este dinamismo sitúa a la zona norte del continente por encima de la Unión Europea y de los bloques asiáticos en términos de intercambio comercial.

El Mundial 2026, que contará con un incremento del 62% en el número de partidos respecto a la edición de Qatar, se proyecta como un catalizador sin precedentes para el mercado interno. Las cifras presentadas estiman un aumento acumulado en ventas de dos mil 100 millones de dólares en territorio mexicano . De este monto, el sector retail captará directamente 317 millones de dólares, impulsado principalmente por el gasto en alimentos, bebidas y productos procesados.

Dentro de las categorías de consumo identificadas, los datos de la industria prevén que las bebidas alcohólicas concentren entre el 55% y el 60% de la demanda adicional, seguidas de un incremento del 20% en bebidas no alcohólicas.

Jalisco, pieza clave para la derrama económica

En términos de derrama regional, Jalisco se posiciona como un eje estratégico al concentrar el 33% del impacto económico nacional derivado de la justa deportiva. Las inversiones en la entidad se enfocan en movilidad, conectividad y urbanismo, con una inyección de 14 millones de dólares destinada exclusivamente a la infraestructura del estadio en Guadalajara, lo que generará siete mil empleos directos en la región.

A nivel macroeconómico, el evento atraerá a 5.5 millones de visitantes adicionales al país, con una contribución estimada al Producto Interno Bruto (PIB) de entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales. Arriola enfatizó que este fenómeno trasciende lo deportivo para convertirse en uno de los mayores detonadores de actividad económica en la historia reciente de México , especialmente al considerar que el 60% del PIB del deporte en el país proviene del futbol.

Finalmente, el análisis subrayó la oportunidad que representa el mercado hispano en Estados Unidos —considerado la quinta economía más grande del mundo— para las marcas mexicanas. Con 60 millones de aficionados en territorio estadounidense y un poder adquisitivo significativamente mayor, el retail nacional tiene ante sí una ventana de expansión y exportación de productos vinculados con la identidad cultural y deportiva de la región.

SV