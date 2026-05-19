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La Bolsa Mexicana liga dos sesiones al alza; IPC avanza un 0.22% hoy

Mientras que en Estados Unidos los índices retrocedieron, el mercado bursátil nacional tuvo números positivos este 19 de mayo

Por: EFE

A pesar del avance del IPC, el peso mexicano no logró imponerse y cerró con pérdidas ante el dólar. AFP/ARCHIVO

A pesar del avance del IPC, el peso mexicano no logró imponerse y cerró con pérdidas ante el dólar. AFP/ARCHIVO

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes 19 de mayo del 2026 un 0.22 %, para ligar dos sesiones al alza, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68 mil 555.63 unidades, en una sesión con resultados mixtos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos los principales índices retrocedieron", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0.22 % para sumar dos sesiones consecutivas de avances".

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras Gentera (+5.04 %), Bimbo (+3.1 %), Banco del Bajío (+2.42 %), Megacable (+2.12 %) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1.96 por ciento).

Por su parte Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el avance de este lunes, el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 1.03 % y un rendimiento del 6.6 % en lo que va de 2026.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0.7 % frente al dólar, al cotizar en 17.4 unidades por billete verde, frente a los 17.28 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 203.5 millones de títulos por un importe de 27 mil 926 millones de pesos.

De las 712 empresas que cotizaron en la sesión, 355 cerraron con sus precios al alza, 325 registraron pérdidas y 32 se mantuvieron sin cambios.

JM

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