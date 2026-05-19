Liverpool confirma fechas para la segunda Venta Nocturna del 2026

La cadena departamental Liverpool ya definió las fechas para la segunda edición de su tradicional Venta Nocturna de 2026, una de las campañas comerciales más esperadas por consumidores que buscan promociones en tecnología, moda, muebles y artículos para el hogar.

El evento se realizará del 5 al 7 de junio y estará enfocado principalmente en las compras previas al Día del Padre , una temporada que suele generar un aumento importante en el consumo.

Durante esos tres días, los clientes podrán encontrar descuentos y promociones especiales tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales de la empresa. La estrategia comercial forma parte de las campañas estacionales que la tienda organiza cada año para incentivar las compras en fechas clave del calendario.

La Venta Nocturna de Liverpool busca impulsar compras previas al Día del Padre

La segunda Venta Nocturna del año está dirigida especialmente a quienes buscan regalos para celebrar el Día del Padre , aunque las promociones suelen extenderse a prácticamente todas las categorías disponibles en la tienda.

Entre los departamentos que regularmente participan destacan electrónica, celulares, línea blanca, muebles, decoración, ropa, calzado, perfumes y accesorios. También suelen incluirse beneficios bancarios y opciones de pago a meses sin intereses.

Este tipo de campañas comerciales se han convertido en una de las principales apuestas del comercio departamental en México, ya que concentran una gran cantidad de compras en pocos días gracias a descuentos limitados y ofertas temporales.

Compras en tienda y en línea estarán disponibles durante el evento

De acuerdo con la información difundida por la cadena, los consumidores podrán realizar compras en sucursales físicas dentro de su horario habitual, que generalmente opera de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Además, las promociones también estarán disponibles a través de la tienda en línea y su aplicación móvil , permitiendo que los usuarios puedan comprar durante cualquier hora del día mientras dure la campaña.

La modalidad digital ha ganado relevancia en los últimos años debido al crecimiento del comercio electrónico y a la preferencia de muchos clientes por aprovechar promociones sin acudir directamente a una sucursal.

Liverpool mantiene cuatro temporadas de Venta Nocturna al año

La Venta Nocturna forma parte de un esquema anual que contempla cuatro temporadas distintas de promociones. La primera suele celebrarse en abril con una edición enfocada en el Día de las Madres.

Posteriormente llega la edición de junio dedicada al Día del Padre, mientras que en octubre se realiza la Venta Nocturna de aniversario. Finalmente, en diciembre se lleva a cabo la última campaña del año, aprovechando la temporada navideña y de fin de año.

Estas jornadas de descuentos se han consolidado como una de las estrategias comerciales más reconocidas dentro del sector departamental mexicano , especialmente entre consumidores que esperan fechas específicas para realizar compras de mayor valor.

SV