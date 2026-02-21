El panorama en la generación de empleos en Jalisco es compleja por la desaceleración económica nacional, advierten especialistas. Y aunque el próximo Mundial de Futbol generará algunos empleos en la Entidad, estos serán temporales y no modificarán la tendencia anual del empleo formal.

A la par de la reducción en el número de empleos, al arranque de este año también se registró una disminución de patrones inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Socia (IMSS). En enero pasado se reportó la pérdida de 540 patrones en Jalisco, lo que refleja una reducción en el número de empresas formales. Esta situación tiene un impacto directo en el empleo, ya que la desaparición de empresas implica menos oportunidades laborales.

Escenario complicado para Jalisco en materia de empleo

Luego de un inicio de año marcado por la pérdida de empleos y de empresas registradas, organismos empresariales y especialistas anticipan que 2026 será un periodo complejo en materia laboral en Jalisco . Para este año, la proyección más reciente estima la generación de entre 20 mil y 25 mil empleos formales , una cifra que representa la expectativa más baja de los últimos años y que refleja un entorno económico menos favorable para la creación de nuevas fuentes de trabajo .

El panorama se vio afectado desde enero, cuando la Entidad registró una disminución de 3 mil 120 empleos formales. Este comportamiento no se había observado en un mes de enero desde 2014 y colocó a Jalisco como la quinta entidad con mayor pérdida de puestos laborales a nivel nacional . La caída contrastó con la expectativa de crecimiento que normalmente se presenta al inicio de cada año, lo que encendió alertas en el sector empresarial y entre especialistas en empleo.

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) reconoció que este comportamiento confirma un entorno complejo para la generación de empleo. El organismo, encabezado por Raúl Flores López, señaló que esta situación se presenta después de que en 2025 el estado logró generar cerca de 28 mil empleos formales. Aunque esta cifra fue positiva, resultó menor frente a otros años y se mantuvo en línea con la desaceleración económica observada a nivel nacional.

El organismo empresarial insistió en la necesidad de fortalecer las condiciones para las empresas, al considerar que su estabilidad es clave para la generación de empleo sostenible. Señaló que es fundamental impulsar la permanencia de las compañías y fomentar la formalidad laboral, ya que la creación de empleos depende directamente de la capacidad de las empresas para mantenerse operando y creciendo en un entorno económico adverso.

Mundial 2026 generará empleos temporales

La catedrática de la Escuela de Negocios del ITESO, Mireya Pasillas, explicó que el impulso laboral asociado al evento deportivo será limitado y temporal . Señaló que estos puestos estarán vinculados principalmente a servicios y actividades de corta duración, por lo que no modificarán la tendencia anual del empleo formal .

Añadió que, tras concluir el evento, la mayoría desaparecerá , lo que impedirá compensar las pérdidas registradas y mantener un crecimiento sostenido en el mercado laboral estatal durante 2026 sin cambios estructurales duraderos para trabajadores ni empresas locales actualmente hoy mismo.

