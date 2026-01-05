Jalisco consolidó su posicionamiento como un referente internacional en la industria turística durante este año, al participar de manera estratégica en las principales ferias y foros del sector a nivel global. Con ITB Berlín y la primera edición continental de ITB Americas como ejes centrales, el estado llevó su oferta turística a escenarios clave como FITUR Madrid, ANATO Bogotá, el Tianguis Turístico México en Acapulco y el World Travel Market (WTM) London.

La Secretaría de Turismo del Estado enfocó su estrategia en la firma de nuevos acuerdos internacionales, la diversificación de mercados emisores y la proyección de la identidad cultural de Jalisco. Estas acciones permitieron fortalecer la presencia del destino en mercados consolidados y abrir oportunidades en nuevas regiones.

Uno de los hechos más relevantes fue el anuncio de que, tras 60 años de historia, la Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlín realizará por primera vez una edición continental bajo el nombre de ITB Americas, con Jalisco como sede durante los próximos cinco años. Este acontecimiento representa un hito para la industria turística del continente y consolida al Estado como anfitrión de uno de los foros más influyentes del mundo.

Durante 2025, la Secretaría de Turismo, encabezada por Michelle Fridman Hirsch, apuntaló al Estado como un destino de referencia mundial mediante su participación en foros clave del sector. En FITUR Madrid, Jalisco presentó su riqueza cultural y turística en uno de los stands más concurridos de la feria, donde se concretaron más de 190 citas de negocio con empresas de 14 países, además de convenios internacionales y la presentación de la política pública FILMA Jalisco.

Entre los principales logros obtenidos en este foro destacó la confirmación de México como país socio de FITUR 2026, así como la proyección de Guadalajara como sede del Mundial 2026, lo que fortaleció la visibilidad internacional del Estado.

La delegación jalisciense también participó en la Vitrina Turística ANATO, en Bogotá, el encuentro más importante del sector en Colombia y Sudamérica. Ante más de 55 mil profesionales, se presentaron los principales productos turísticos de Jalisco con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes colombianos y fortalecer la competitividad mediante alianzas con agencias mayoristas. Además, se impulsó la proyección del Estado hacia otros países de la región como Argentina, Brasil, Perú y Ecuador.

En ITB Berlín, la feria de viajes más grande del mundo, Jalisco sostuvo citas de negocio y actividades de networking ante más de 100 mil asistentes de 190 países. En este espacio, la delegación posicionó al Estado como un destino imprescindible gracias a su infraestructura sólida, amplia conectividad y diversidad de atractivos, con la participación de empresas líderes como Expedia, Booking.com y Google.

Asimismo, Jalisco desplegó su potencial en el Tianguis Turístico México 2025, celebrado en Rosarito y San Diego, un encuentro binacional que fortaleció la conexión turística entre México y Estados Unidos. La delegación sostuvo reuniones con compradores de cinco continentes y aerolíneas internacionales, además de participar en eventos paralelos como Ventana a México y la Asamblea Asetur.

Finalmente, el Estado reforzó su presencia en Europa durante el World Travel Market London, donde se realizaron 121 citas de negocio con agencias mayoristas internacionales. Este foro permitió fortalecer los vínculos con el mercado británico, principal emisor europeo hacia Jalisco, así como acordar acciones para ampliar rutas y campañas digitales.

CT