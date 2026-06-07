Miles de consumidores en México ya esperan una de las campañas de descuentos más importantes del comercio electrónico. Amazon confirmó la llegada del Prime Day 2026 , un evento exclusivo para suscriptores que ofrecerá rebajas en tecnología, videojuegos, electrodomésticos, moda, belleza y artículos para el hogar.

La edición de este año promete una semana completa de ofertas especiales, promociones relámpago y beneficios adicionales para los usuarios que cuentan con una membresía activa de Amazon Prime.

Además de los descuentos tradicionales, la compañía adelantó que habrá recompensas especiales, bonificaciones y ventajas exclusivas para determinados métodos de pago, convirtiendo al Prime Day en una de las mejores oportunidades del año para realizar compras en línea.

¿Cuándo será el Amazon Prime Day 2026?

Amazon informó que el Prime Day 2026 en México se llevará a cabo del 23 al 29 de junio.

Las promociones comenzarán a las 12:01 de la madrugada del 23 de junio y permanecerán activas durante toda la semana. Sin embargo, muchas de las ofertas tendrán disponibilidad limitada, por lo que algunos productos podrían agotarse rápidamente.

La empresa explicó que los descuentos se actualizarán constantemente, permitiendo que los usuarios encuentren nuevas promociones a diferentes horas del día.

Productos que tendrán descuentos durante el evento

La plataforma anunció miles de ofertas distribuidas en diversas categorías, incluyendo productos de grandes marcas, dispositivos propios de Amazon y artículos comercializados por pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Entre los productos que podrían registrar importantes descuentos destacan:

Bocinas inteligentes Echo con Alexa.

Lectores electrónicos Kindle.

Dispositivos Fire TV.

Cámaras de seguridad para el hogar.

Computadoras y accesorios tecnológicos.

Videojuegos y consolas.

Ropa, calzado y accesorios.

Productos de belleza y cuidado personal.

Electrodomésticos.

Artículos para cocina.

Productos para el hogar y decoración.

Además, se activarán ofertas relámpago que estarán disponibles únicamente por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Beneficios exclusivos para miembros Prime

Uno de los principales atractivos del Prime Day es que las promociones están dirigidas exclusivamente a los usuarios que cuentan con una membresía Prime vigente.

Los suscriptores también podrán acceder a bonificaciones especiales, reembolsos en compras seleccionadas y promociones adicionales mediante la tarjeta Prime Visa.

Esto permite que algunos usuarios obtengan descuentos aún mayores durante el evento.

¿Qué es Amazon Prime Day?

Amazon Prime Day es una campaña anual de ventas creada por Amazon para premiar a sus clientes suscritos al programa Prime.

Con el paso de los años, este evento se ha convertido en una de las fechas más relevantes para el comercio electrónico a nivel mundial, comparable con otras temporadas de descuentos como el Buen Fin o el Black Friday.

Durante estos días, millones de productos reducen su precio y los usuarios tienen acceso a promociones exclusivas que no se encuentran disponibles el resto del año.

¿Cómo obtener una membresía Prime?

Las personas interesadas pueden registrarse directamente en Amazon México y activar una membresía Prime.

La plataforma ofrece un periodo de prueba gratuito de 30 días para nuevos usuarios, permitiéndoles acceder a todas las promociones del Prime Day si cumplen con los requisitos establecidos por la empresa.

Una vez activada la suscripción, los beneficios se habilitan de manera inmediata.

Todo lo que incluye Amazon Prime

Además de las promociones especiales del Prime Day, la membresía Prime ofrece múltiples ventajas durante todo el año.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Envíos rápidos y gratuitos en millones de productos.

Entregas sin monto mínimo de compra.

Acceso a Prime Video con películas, series y deportes en vivo.

Más de 100 millones de canciones sin anuncios mediante Amazon Music.

Podcasts incluidos dentro de la plataforma musical.

Juegos mensuales a través de Amazon Luna.

Entregas gratuitas en miles de restaurantes mediante Rappi Restaurantes.

Servicio Amazon Now para compras de despensa y artículos esenciales.

Acceso a Alexa+ sin costo adicional.

Participación en promociones exclusivas para miembros Prime.

Cómo aprovechar mejor las ofertas

Especialistas en comercio electrónico recomiendan elaborar una lista de productos antes del inicio del evento, comparar precios y activar alertas para identificar las mejores oportunidades.

También sugieren revisar periódicamente la aplicación de Amazon, ya que muchas promociones aparecerán y desaparecerán a lo largo del día.

Con miles de descuentos programados y una semana completa de promociones, el Amazon Prime Day 2026 se perfila como una de las temporadas más atractivas para quienes buscan ahorrar en tecnología, entretenimiento, moda y artículos para el hogar.

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