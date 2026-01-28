Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de enero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 28 de enero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 28 de enero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Pepino $16.90 pesos por kilo

Naranja valencia a $16.90 pesos por kilo

Cebolla Blanca $16.90 por kilo.

Piña Miel $16.90 por kilo.

Sandía Charleston a $15.90 el kilo.

Plátano Tabasco a $28.90 el kilo.

Jitomate Saladet a $29.90 el kilo.

Jícama a $29.90 el kilo.

Melón Chino a $39.90 el kilo.

Guayaba a $49.90 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $98.50 el kilo.

Toronja Sangría a $32.90 el kilo.

Plátano Macho a $42.90 el kilo.

Mamey a $42.90 el kilo.

Nopales a $29.90 el kilo.

Papa blanca a $32.90 el kilo.

Limón agrio con semilla a $39.90 el kilo.

Aguacate Hass a $49.90 el kilo.

Brócoli a $49.90 el kilo.

Nectarina a $79.90 el kilo.

Manzana Red Delicious a $49.90 el kilo.

Berenjena a $29.90 el kilo.

Chile Serrano a $29.90 el kilo.

Jitomate Bola a $36.90 el kilo.

Chile Poblano a $59.90 el kilo.

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.

Zanahoria a $17.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $32.90 el kilo.

Pera de Anjou a $39.90 el kilo.

Papaya Maradol a $39.90 el kilo.

Tomate verde sin cáscara a $39.90 el kilo.

Fresa a $59.90 la pieza.

Te puede interesar: Activan bandera roja en playa de Puerto Vallarta

Carnes, pollos y pescados

Aguja de Res para cocido Selecto a $144.70 el kilo.

Pavo ahumado entero Pilgrim’s a $129.00 el kilo.

Filete de Salmón a $399.00 el kilo.

Camarón chico con cabeza a $236.00 el kilo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB