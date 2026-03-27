Costco en Jalisco: Aprovecha los descuentos de primavera por tiempo limitado

Las sucursales de la cadena mayorista en el estado, así como en el resto del país, han activado su esperada cuponera de ahorros con rebajas que alcanzan hasta los 10 mil pesos en diversos departamentos, así que es momento de aprovechar estos descuentos al máximo.

Si eres socio de Costco en Jalisco, este es el momento ideal para planificar tus próximas compras para el hogar. Debido a que de manera oficial la empresa estadounidense ha lanzado su campaña de descuentos de primavera, una de las promociones más esperadas de la temporada que incluye beneficios tanto en artículos de lujo como en productos de consumo básico.

Fechas clave y dinámica para conseguir los descuentos

La promoción anteriormente mencionada, entró en vigor el pasado 23 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 12 de abril. Se decidió así, debido a que esta ventana de tiempo permitirá a los usuarios surtirse para las reuniones de Pascua o renovar el hogar durante el periodo vacacional.

Cabe destacar que estas ofertas son exclusivas para socios con membresía vigente y son válidas tanto en las sucursales físicas de Jalisco como a través de su plataforma en línea.

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Para quienes buscan realizar inversiones importantes, la cuponera actual presenta ahorros significativos en electrónica y equipamiento para el hogar:

Pantallas

Destaca la pantalla de exterior de la marca Sylvox (65" 4K) con un descuento importante de $10 mil pesos.

También hay rebajas en modelos convencionales como la Samsung Crystal de 65" con $4 mil pesos de ahorro, además de la Sony Bravia II de 55" con $3 mil 500 pesos de ahorro en su precio final.

Videojuegos

Durante esta temporada, el PlayStation 5 Slim contará con un bono de $1 mil 500 pesos.

Hogar y Aire Libre

En la cuponera se han incluido descuentos de hasta $3 mil pesos en asadores de cerámica Pit Boss, ahorros de mil 500 pesos en refrigeradores Hisense y reducciones de hasta mil 700 pesos en equipos de campismo de la marca Core.

Ahorros en el carrito del súper

La cuponera de primavera también contempla el consumo diario con descuentos que oscilan entre el 15% y el 25% en categorías como:

Alimentos

Cuenta con un 20% de descuento en galletas Sanissimo y Ritz, así como en productos congelados de la marca Kirkland Signature.

Cuidado Personal

Ante las altas temperaturas, protectores solares de marcas como Isdin, Nivea y Eclipsol cuentan con descuentos del 15% al 20%.

Bebidas y Licores

Marcas como Herradura Ultra, Absolut Vodka, Torres 10 y Licor 43 presentan rebajas del 20% al 25%. Además, el cartón de cerveza Heineken de 24 piezas tiene un bono de $125 pesos.

Se recomienda a los socios tapatíos no esperar hasta el último día (12 de abril) para realizar sus compras, ya que la disponibilidad de ciertos artículos, especialmente muebles de jardín y juegos infantiles, puede variar según la sucursal.

CT