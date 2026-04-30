México sale de la lista de vigilancia de EU; 'una muy buena señal' para el T-MEC

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, destacó este jueves la salida del país de la lista de vigilancia prioritaria de EU en materia de propiedad intelectual, un movimiento que calificó como una “muy buena señal” de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, EU y Canadá.

El funcionario confirmó que la Oficina del Representante Comercial de EU reconoció los avances del país en la protección de derechos de propiedad intelectual durante el último año, lo que permitió mejorar su estatus dentro del informe anual.

¿Por qué es importante para el T-MEC?

“Es muy buena señal y vamos a seguir trabajando junto con mi contraparte para lograr nuevos avances, sobre todo en preparación a la próxima revisión del T-MEC que vamos a iniciar el 26 de mayo”, señaló Ebrard tras la publicación del Reporte Especial 301.

Dicho informe evalúa el desempeño de distintos países en materia de propiedad intelectual, y aunque México aún figura en el documento por algunos pendientes, la salida de la lista prioritaria representa un avance relevante en la relación comercial con su principal socio económico.

La USTR, con esta salida, reconoce que el país ha “avanzado en asuntos de patentes y protección a la industria farmacéutica, y destaca que nuestro país ha emprendido acciones contundentes para combatir la piratería y la falsificación de mercancía”.

México contra la piratería digital

Además argumentó que para continuar en esta labor, en los próximos 30 días, se “pondrán a consideración” del Congreso mexicano, reformas al Código Penal Federal para combatir la piratería, así como reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para atacar este delito en internet.

Finalmente, reconoció este logro a la Secretaría de Salud, Economía, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial (IMPI), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instituciones que operaron bajo las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la USTR recalcó, en un comunicado, que México aún presenta problemas subyacentes de propiedad intelectual, por lo que permanecerá bajo observación de la lista.

México fue incluido en esta lista de vigilancia el 29 de abril del año pasado, junto con países como Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela por presentar “preocupaciones significativas y consistentes” en la protección de propiedad intelectual, especialmente en la falta de investigaciones y sanciones contra la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor.

TG