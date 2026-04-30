El tipo de cambio en México cerró abril del 2026 en los 17.47 pesos por dólar estadounidense, una depreciación mensual del 2.61 % o 47 centavos en el cuarto mes del año, según datos del Banco de México (Banxico).

Pese a la depreciación frente al billete estadounidense, la moneda mexicana acumula una apreciación del 3 % o 54 centavos en lo que va del año, con niveles por debajo de las 18 unidades.

¿Cómo le fue al peso mexicano a lo largo de abril 2026?

No obstante estos registros, la divisa mexicana está aún lejos de su mejor nivel registrado el pasado 17 de febrero, cuando el tipo de cambio se posicionó en los 17.08 pesos por dólar.

En abril, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.96 pesos por dólar el primer día del mes y un mínimo de 17.12 pesos por dólar el 17 de abril, cerca del mínimo del año de 17,08 alcanzado el 17 de febrero.

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"Con esto, el tipo de cambio cotizó en un promedio de 17.45 pesos por dólar y el peso se ubicó en la décimo primera posición entre las divisas más apreciadas", señaló este jueves Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La especialista explicó que la apreciación del peso mexicano "se debió principalmente a la debilidad del dólar estadounidense" de 1.93 %, según su índice ponderado.

"Este movimiento se concentró en la primera semana del mes, tras el anuncio de un acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que redujo de manera significativa la aversión al riesgo global", apuntó.

Como resultado, añadió, "se observó un incremento por apetito por riesgo a nivel global, favoreciendo a monedas emergentes como el peso, mientras que el dólar, que había funcionado como activo refugio durante marzo ante el inicio del conflicto en Medio Oriente, se corrigió a la baja".

Posteriormente, señaló Siller, "el tipo de cambio mostró un comportamiento más lateral a lo largo del mes, en un entorno de señales mixtas por las negociaciones".

Dijo que aunque hubo episodios de optimismo, incluyendo anuncios sobre posibles extensiones de la tregua y avances en las conversaciones, estos fueron contrarrestados por retrocesos diplomáticos y por un deterioro en la credibilidad de los mensajes provenientes de ambas partes.

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"Esto llevó a que el mercado adoptara una postura más cautelosa, limitando movimientos adicionales en el tipo de cambio", expuso.

¿Qué divisas se apreciaron más frente al dólar y cuáles fueron a la baja?

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en abril fueron el rublo ruso, con 7.74 %; el florín húngaro, con 6.53 %; el shekel israelí, con 6.21 %; la corona noruega, con 4.43 %; el real brasileño, con 4.34 %, y el dólar australiano, con 4.19 por ciento.

Mientras que las divisas más depreciadas en el año son la rupia india, con 5.61 %; la lira turca, con 5.2 %; el sol peruano, con 4.32 %; la rupia de Indonesia, con 3.99 %; el won surcoreano, con 2.27 %, y el zloty polaco, con 1.05 por ciento.

JM