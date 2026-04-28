México ahora apuesta por producir más e importar menos, dice Ebrard

Este martes, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrad, declaró que México buscará producir más, importar menos recursos y fortalecer su manufactura avanzada para aprovechar la relocalización de cadenas productivas en Norteamérica.

El funcionario, durante una gira por la ciudad de Monterrey, vinculó a la estrategia industrial del país con el objetivo de EU de reducir su dependencia de Asia en sectores estratégicos como semiconductores, farmacéutica, electrónica, robótica y dispositivos médicos.

Ebrard durante un recorrido por el Centro Industrial de la acerera Ternium, declaró: “El objetivo estratégico de nuestro país es ese, apoyar las empresas que están invirtiendo acá, reducir las importaciones”. El secretario aseguró que México ya registra “resultados importantes” en la caída de importaciones de productos que pueden fabricarse dentro del país.

El acero como industria clave

Ebrard sostuvo que inversiones como las de Ternium son estratégicas porque permitirá reducir compras externas de acero y atender la demanda de industrias como la automotriz y, eventualmente, la aeronáutica. “¿Qué industria no necesita acero? Todas”, expresó el funcionario, quien añadió que México es actualmente el productor número 12 del mundo y podría avanzar al décimo lugar en el sector aeronáutico.

Sus declaraciones se dan luego de que reconociera que el escenario comercial cambió y que México no debe actuar con “nostalgia” frente a la etapa de cero aranceles.

Más tarde, en una reunión con autoridades de Nuevo León, incluido el gobernador Samuel García, Ebrard planteó que la revisión de la relación comercial con EU abre una “muy grande oportunidad para México”, en un contexto en el que Washington busca disminuir su dependencia de proveedores asiáticos.

El funcionario afirmó que las conversaciones formales con el Gobierno estadounidense iniciarán el próximo 26 de mayo y reconoció que ello no elimina los problemas comerciales, aunque consideró que el escenario es más favorable que hace un año.

EU y la dependencia de Asia

Según Ebrard, EU enfrenta vulnerabilidades por depender de otros países en insumos clave, como ingredientes farmacéuticos, materiales estratégicos para medicamentos y componentes industriales. “Si tú como EU tu objetivo estratégico y prioritario es reducir la dependencia de Asia (...) no puedes seguir siendo dependiente de un país o de dos países porque te puede paralizar tu economía”, señaló.

El secretario agrupó esta oportunidad bajo el concepto de “manufactura avanzada”, que incluye sectores como semiconductores, farmacéutica, dispositivos médicos, robótica y electrónica, mismos mercados que, dijo, México podría captar, en un momento donde el fenómeno de la relocalización o “nearshoring” reaparece.

Como parte de esa visión, Ebrard también defendió el relanzamiento de la marca “Hecho en México”, al sostener que el consumo de productos nacionales tiene impacto directo en el empleo. “Cada vez que compras algo que no está Hecho aquí (...) también tu empleo se empieza a desdibujar”, advirtió.

TG