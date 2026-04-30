Pagos de la Pensión IMSS de mayo 2026; ¿cuándo depositan?

El depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para mayo de 2026 ya cuenta con una fecha establecida. Según el calendario oficial del organismo, las personas pensionadas recibirán su pago el lunes 4 de mayo , ya que corresponde al primer día hábil del mes.

Este abono se realiza conforme al esquema habitual del IMSS, mediante el cual los recursos se transfieren de forma directa a las cuentas bancarias previamente registradas por cada beneficiario, evitando así la necesidad de acudir a sucursales o realizar trámites presenciales.

Calendario de pagos de mayo 2026 del IMSS

Los pensionador del IMSS, les tocará esperar un poquito más a comparación de otras pensiones. El monto de la pensión varía según el historial laboral.

Fechas de pago IMSS para el resto del 2026:

Enero: Viernes 2

Febrero: Martes 3

Marzo: Lunes 2

Abril: Miércoles 1

Mayo: Lunes 4

Junio: Lunes 1

Julio: Miércoles 1

Agosto: Lunes 3

Septiembre: Martes 1

Octubre: Jueves 1

Noviembre: Lunes 2

Diciembre: Martes 1

X / @Tu_IMSS

¿Qué hacer si no se refleja el depósito de tu pensión?

Si el pago no aparece en la fecha prevista, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sugiere seguir una serie de pasos para aclarar la situación de forma oportuna.

Como primera medida, se recomienda verificar directamente con el banco donde se recibe la pensión, ya que en algunos casos pueden presentarse retrasos por procesos internos de la institución financiera.

Si el problema persiste, las y los pensionados pueden comunicarse al número 800 623 2323 y seleccionar la opción correspondiente a Pensionados, donde recibirán orientación personalizada.

Otra alternativa es acudir a la subdelegación del IMSS más cercana, llevando una identificación oficial y el número de seguridad social, con el fin de recibir atención directa y dar seguimiento al caso.

El Instituto recuerda que los depósitos se realizan de manera electrónica y directa a las cuentas registradas, por lo que cualquier demora suele estar relacionada con procesos bancarios o situaciones particulares en la cuenta del beneficiario.

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