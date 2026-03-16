México llegará más fortalecido a revisión del T-MEC: Especialistas

Esta semana inicia la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), al que México llegará más fortalecido que como se esperaba el año pasado, aseguran especialistas.

Comentaron que la popularidad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el desgaste del presidente de Estados Unidos permitirán negociar en mejores condiciones

“Las condiciones económicas en Estados Unidos no son muy favorables , se encuentran en guerra y la popularidad del presidente Donald Trump está por debajo de los 40 puntos, entonces creo que llega mucho más fortalecido el gobierno mexicano” , aseguró Eduardo González, catedrático del Tec de Monterrey.

El especialista explicó que uno de los temas principales será la regulación a las importaciones de China a México para que no entren a Estados Unidos, ya sean productos terminados o materias primas que después pretendan exportarse en producto terminado a la Unión Americana.

Comentó que es muy difícil que Estados Unidos se salga de este acuerdo comercial porque eso implicaría perder buenos aliados comerciales como Canadá y México.

“Van a permanecer con algunos ajustes seguramente en cuotas y productos, pero no habrá desbandada de Estados Unidos”, afirmó.

Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, comentó que, a pesar de que ha mejorado el panorama para México, la negociación no será fácil.

“Ya sabemos que el señor Donald Trump, aparte de sus ideas proteccionistas en cuestión económica, es una persona que no tiene palabra, entonces será muy difícil llegar a acuerdos y que se cumplan”, comentó.

Para el investigador, los principales temas a abordar en la negociación son las importaciones de insumos y productos provenientes de Asia, principalmente de China y las reglas de origen.

“Cada país tendrá su agenda; por ejemplo, México anunció que uno de sus objetivos será la disminución de los aranceles cosa que se ve difícil ”, sostuvo.

Arturo Santa Cruz descartó que Estados Unidos se vaya a salir del T-MEC por la presión del sector privado de la Unión Americana.

Este lunes los gobiernos de México y de Estados Unidos decidieron mover para el miércoles 18 de marzo la primera ronda formal de negociaciones, rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), en lugar de iniciar este 16 de marzo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que este día sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentarle el plan de negociación que México llevará a Washington, D.C., en el marco de la ronda bilateral, en la que no participará Canadá.

"Plan aprobado por la presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del T-MEC: martes habrá reunión previa vía Zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU. México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán".

La Secretaría de Economía (SE) detalló que será hasta mañana cuando Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajen a Washington, D.C. para participar en este encuentro.

YC