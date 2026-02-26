El Gobierno de Jalisco, gobiernos municipales, cámaras empresariales, sectores productivos, universidades y representación sindical instalaron ayer la Mesa de Impulso Económico .

"Estamos dando un ejemplo a nivel nacional, que fue reconocido incluso por la propia Presidenta de la República hoy en la mañana, de cómo Jalisco ha sido la muestra y el ejemplo nacional de la reactivación económica, y eso es algo que nos enorgullece muchísimo porque estamos trabajando para todos los jalicienses", comentó el gobernador, Pablo Lemus.

A fin de llevar a cabo las acciones de recuperación, el mandatario estatal se reunió ayer por la tarde con empresarios, cámaras empresariales, universidades, representación sindical y gobiernos municipales, quienes forman parte activa de esta mesa, a fin de delinear una estrategia conjunta en beneficio del estado, y que genere estabilidad y certidumbre a las y los jaliscienses .

El funcionamiento de la Mesa de Impulso Económico

En el encuentro, Lemus reconoció los esfuerzos realizados por cada sector para reactivar rápidamente la actividad económica, educativa, social, cultural y religiosa de Jalisco .

"Mi reconocimiento, mi agradecimiento a seguir trabajando en equipo, porque Jalisco nos necesita tal y como nos hemos mostrado, unidos con una alta responsabilidad de Estado, con una visión de largo plazo, y vamos [...] a seguir posicionando a Jalisco como un ejemplo mundial en materia económica y social ", puntualizó.

Lemus Navarro resaltó que, gracias al trabajo de todas y todos los jaliscienses, desde diferentes trincheras han contribuido para lograr una reactivación productiva y pública del estado.

La Mesa de Impulso Económico contará con un Secretariado Técnico a cargo de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, responsable de dar seguimiento a los acuerdos y coordinar los trabajos.

"Ante la situación que vivimos el domingo pasado, es muy importante que todos los sectores productivos del Estado de Jalisco estén presentes, estemos trabajando en equipo por esta reactivación económica, que ha iniciado ya en nuestro estado, y que va evolucionando verdaderamente bien", dijo Lemus Navarro.

Te recomendamos: Superpeso despierta FUERTE y pega al dólar este jueves

En el encuentro estuvieron presentes funcionarios públicos y representantes de organismos como

CANACO

COPARMEX

Industriales Jalisco

UCMA

Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Asociación de Parques Industriales

INDEX

CANIETI

CMIC Jalisco

CANIRAC

CANADEVI

Asociación de Hoteleros

Consejo Regulador del Tequila

Cámara Nacional de la Industria del Tequila

Asimismo, participaron miembros de la Cámara Alimenticia, y la Cámara de Autotransporte de Carga, UNIVA, Tec de Monterrey, Universidad ITESO, UVM, Universidad Panamericana, UAG, así como representación de los trabajadores como CROM, CTM, CROC, CATEM, entre otros organismos.

Te puede interesar: SAT promete multas a quienes cometan este error al hacer transferencias entre cuentas propias

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF