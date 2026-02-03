La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) coloca a la industria automotriz en una de sus coyunturas más complejas de los últimos años. A los aranceles impuestos por Estados Unidos, la caída en la producción y la disminución de exportaciones registradas el año pasado, se suman ahora anuncios de cierre de plantas, pérdida de empleos y la posible modificación de reglas clave del acuerdo comercial.

Uno de los puntos más sensibles de la negociación será el contenido regional. Actualmente, el T-MEC exige que 75% de las piezas de un vehículo se produzcan en la región, pero Estados Unidos busca elevar ese porcentaje al 85%, una medida que, advierten empresarios, pondría en riesgo la viabilidad de varias armadoras y proveedores.

Ante este panorama, directivos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz se reunieron la semana pasada con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde acordaron trabajar en un plan integral para fortalecer al sector. Rogelio de la Garza, presidente de la organización, explicó que los aranceles del 25% impuestos por la administración de Donald Trump, bajo el argumento de seguridad nacional, han encarecido costos incluso para empresas que cumplen con el contenido regional.

“La industria está en una encrucijada. Aunque cumplas con la regla, pagas el arancel y después solicitas el reembolso, un proceso complejo y costoso”. Confió en que habrá un acuerdo, pero advirtió que la revisión del T-MEC será prioritaria para definir el futuro del sector.

En Estados como Jalisco, el impacto podría ser significativo. Rubén Reséndiz Pérez, consejero del Clúster Automotriz, alertó que una mayor exigencia de autopartes producidas en Estados Unidos afectaría a proveedores mexicanos, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas. “Si baja la producción automotriz en México, toda la cadena de suministro se resiente”.

Con más de 40 empresas integradas al clúster jalisciense, la incertidumbre crece mientras se acercan las negociaciones clave del tratado, que se prevén en julio.

Se estanca la producción automotriz y caen las exportaciones de México

La industria automotriz en México cerró el año pasado con un estancamiento en su desempeño productivo y una caída en las exportaciones, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y comercial. De acuerdo con datos oficiales, la producción de vehículos ligeros registró una disminución de 0.9 por ciento, mientras que las exportaciones mostraron una contracción mayor.

Rogelio de la Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que el sector prácticamente no tuvo crecimiento durante el año. “Prácticamente cerramos tablas, no tuvimos crecimiento, las exportaciones casi 2.7 por ciento, pero para el año tan complejo que fue el impacto fue relativamente bajo”, comentó. Sin embargo, advirtió que el escenario para este año requiere cautela ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el periodo se produjeron 3 millones 953 mil vehículos ligeros, cifra inferior en 0.9 por ciento respecto a los 3 millones 989 mil 483 unidades fabricadas en 2024. Este resultado refleja una desaceleración en un sector que en años previos había mostrado un crecimiento sostenido.

En cuanto a las exportaciones, los datos del sector indican que se vendieron al extranjero 3 millones 385 mil 785 vehículos ligeros, lo que representó una baja de 2.68 por ciento frente a las 3 millones 479 mil 086 unidades exportadas en 2024. A pesar de esta disminución, el resultado posiciona a 2025 como el cuarto mejor registro histórico para este rubro, de acuerdo con los mismos indicadores.

El mercado interno mostró un comportamiento distinto. En el acumulado de enero a diciembre se vendieron más de 1.5 millones de unidades, lo que significó un crecimiento de 1.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024. Con ello, 2025 cerró como el tercer mejor año en ventas desde que se tiene registro, lo que refleja cierta estabilidad en el consumo nacional.

No obstante, especialistas advierten sobre los riesgos a corto plazo. Gonzalo Hernández, académico de la Escuela de Negocios del ITESO, explicó que la renegociación del T-MEC ejercerá mayor presión sobre la industria automotriz. Señaló que durante este año podrían registrarse nuevas caídas en producción, exportaciones y generación de empleos.

“Esta caída es una alerta importante, porque era un sector en franco crecimiento. Para 2026, con esta negociación del T-MEC, el mejor panorama será la estabilidad”, subrayó.

Cierre de plantas y pérdida de empleos ensombrecen el panorama

Las empresas automotrices implementaron ajustes en sus plantas como parte de las estrategias que están realizando para eficientar sus procesos de producción y ser más competitivas. Los ajustes incluyen el cierre o reubicación de plantas, de líneas de producción y despidos de personal.

El año pasado se anunció el cierre de la planta de Nissan ubicada en Cuernavaca, Morelos (CIVAC). La empresa nipona informó que la producción de esta fábrica se trasladaría este año a Aguascalientes. La decisión del cierre obedeció a las medidas globales de reestructuración de la producción de la compañía japonesa que anunció bajo el plan “Re: Nissan”.

Posteriormente se informó el cierre del complejo de manufactura automotriz Cooperation Manufacturing Plant (Compas), una alianza estratégica entre Renault-Nissan y Daimler, que se ubica en la ciudad de Aguascalientes. El cierre definitivo está previsto para el 31 de mayo de 2026.

La firma detalló que el modelo Infiniti concluyó en noviembre pasado y la producción del modelo Mercedes-Benz concluirá en mayo de este año.

La fábrica contaba con una capacidad inicial de producción anual de más de 230 mil vehículos y de 3 mil 600 empleos directos. Sin embargo, a pesar del cierre de la planta de Compas en Aguascalientes, Nissan está perfilando consolidar su manufactura en este estado.

El mes pasado, General Motors México (GMM) anunció el despido de 1,900 empleados de su planta de manufactura de Ramos Arizpe, Coahuila, debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, que han golpeado a la compañía, obligándola a cancelar su segundo turno laboral.

Hace unos días trascendió que habría un despido de más de 1,200 colaboradores de la planta de Stellantis ubicada en Saltillo, Coahuila, debido a las bajas ventas y cambio en las políticas arancelarias.

Ven impacto negativo en Jalisco

Especialistas advirtieron que la situación que atraviesa la industria automotriz podría tener un impacto negativo en Jalisco, Entidad donde operan numerosas empresas proveedoras de autopartes. El efecto, señalaron, se resentiría principalmente en la cadena de suministro vinculada a la producción nacional de vehículos.

Rubén Reséndiz Pérez, consejero del Clúster Automotriz de Jalisco, explicó que cuando la industria automotriz mexicana se ve afectada, las consecuencias alcanzan a toda la cadena productiva. Indicó que Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones mexicanas de autopartes, con 86.8 por ciento del total, seguido de Canadá con 3.9 por ciento y Brasil con 1.7 por ciento.

De acuerdo con el sector, los principales estados exportadores de autopartes son Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Jalisco. Según datos del Clúster Automotriz de Jalisco, el valor de la producción nacional de autopartes alcanzó 121 mil millones de dólares en 2024, de los cuales Jalisco aportó 420 millones, equivalentes a 3.5 por ciento del total.

Numeralia

3’953,494 unidades fue la producción de 2025.

3’989,483 unidades fue la producción de 2024.

3’385,785 unidades fueron exportadas en 2025.

3’479,086 unidades fueron exportadas en 2024.

CT