Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 3 de febrero

Como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Además, este día Walmart anuncia hasta 35 % de descuento en lácteos, como al paquete de seis litros de leche Lala light o semidescremada, a 170.00 pesos, o la leche Alpura deslactosada de 1.5 litros, tres por 131.00 pesos.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 47.90 pesos por kilo.

Fresas, caja con 454 gramos: 49.00 pesos.

Lechuga romana: 19.90 pesos por pieza.

Mandarina: 39.90 por kilo.

Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 39.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 44.90 pesos por kilo.

Piña miel: 14.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados