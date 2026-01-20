Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 20 de enero

Como cada semana, Walmart ofrece en su Martes de Frescura descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con su doble garantía: si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con el área de atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.Las ofertas son válidas en más de 2 mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.Este martes, frutas de temporada como mandarinas, toronjas y limones tienen precios especiales. Además, la tienda ofrece la promoción de dos cajas de cereales Kellogg’s (Zucaritas de 620 gramos y Choco Krispis de 560 gramos) por 135 pesos.Para los clientes de American Express, Walmart ofrece un 15% de ahorro adicional y hasta 15 meses sin intereses en compras mínimas de 7 mil pesos, en productos participantes.Frutas y verdurasCarnes y pescados