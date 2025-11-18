Martes, 18 de Noviembre 2025

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la tercera semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Cebolla blanca por kilo a $22.80 pesos
  • Plátano por kilo a $14.80 pesos
  • Papaya por kilo a $27.80 pesos
  • Papa blanca por kilo a $24.80 pesos
  • Calabaza italiana por kilo a $34.50 pesos
  • Piña gota miel por kilo a $26.80 pesos
  • Melón chino por kilo a $23.80 pesos
  • Manzana Red Delicious por kilo a $44.90 pesos
  • Limón con semilla por kilo a $19.80 pesos
  • Sandía con semilla por kilo a $15.80 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $19.80 pesos
  • Chayote sin espinas por kilo a $26.50 pesos
  • Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $26.80 pesos
  • Pera danjou por kilo a $29.80 pesos
  • Chile poblano por kilo a $49.80 pesos
  • Cebolla morada por kilo a $33.50 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Molida de res 80/20 por kilo a $109 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $84.90 pesos
  • Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $68.90 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos
  • Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $124 pesos
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos
  • Chamberete de res con hueso por kilo a $129 pesos
  • Filete de basa por kilo a $74.90 pesos
  • Camarón chico sin cabeza por kilo a $248.90 pesos
  • Medallón de pechuga pollo por kilo a $159.90 pesos
  • Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $128.20 pesos
  • Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

