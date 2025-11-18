Esta es la tercera semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Cebolla blanca por kilo a $22.80 pesos

Plátano por kilo a $14.80 pesos

Papaya por kilo a $27.80 pesos

Papa blanca por kilo a $24.80 pesos

Calabaza italiana por kilo a $34.50 pesos

Piña gota miel por kilo a $26.80 pesos

Melón chino por kilo a $23.80 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $44.90 pesos

Limón con semilla por kilo a $19.80 pesos

Sandía con semilla por kilo a $15.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $19.80 pesos

Chayote sin espinas por kilo a $26.50 pesos

Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $26.80 pesos

Pera danjou por kilo a $29.80 pesos

Chile poblano por kilo a $49.80 pesos

Cebolla morada por kilo a $33.50 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $109 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $84.90 pesos

Pierna de cerdo con hueso congelada por kilo a $68.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $124 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Chamberete de res con hueso por kilo a $129 pesos

Filete de basa por kilo a $74.90 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $248.90 pesos

Medallón de pechuga pollo por kilo a $159.90 pesos

Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $128.20 pesos

Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

