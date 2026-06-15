Julio Regalado en Soriana: Estas son las promociones bancarias

La campaña Julio Regalado 2026 continúa en Soriana con una amplia variedad de promociones bancarias, meses sin intereses y bonificaciones especiales para quienes realicen compras con tarjetas de crédito participantes.

Además de los descuentos habituales de la temporada, los clientes pueden acceder a beneficios exclusivos dependiendo de la institución financiera que utilicen, destacando recompensas en dinero electrónico, cashback y plazos de financiamiento que llegan hasta los 36 meses sin intereses en productos seleccionados.

Tarjeta Falabella Soriana ofrece cashback y beneficios especiales

Entre las promociones más atractivas se encuentran las dirigidas a los usuarios de la tarjeta Falabella Soriana, quienes pueden obtener un 5% de bonificación en dinero electrónico de forma habitual, además de puntos dobles acumulables en su monedero electrónico.

Asimismo, durante fechas específicas de junio, los clientes inscritos en la promoción podrán recibir hasta un 20% en dinero electrónico en categorías seleccionadas como carnes, refrescos, cerveza, botanas, carbón y artículos para reuniones familiares.

La institución también ofrece 3 meses sin intereses en toda la tienda para compras mínimas de 1,500 pesos, así como planes de 18 y hasta 36 meses sin intereses en departamentos participantes como pantallas, cómputo, telefonía, línea blanca y otros artículos para el hogar.

Meses sin intereses con BBVA, Banamex y Santander

Los clientes que utilicen tarjetas BBVA podrán acceder a esquemas de 9 y 18 meses sin intereses en productos seleccionados como pantallas, computadoras, teléfonos celulares y electrodomésticos. Además, BBVA cuenta con una promoción especial que otorga una bonificación del 8% en compras realizadas a 18 meses sin intereses, con montos mínimos establecidos por la institución.

Por su parte, Citibanamex ofrece hasta 13 meses sin intereses en diversas categorías participantes, incluyendo línea blanca, videojuegos, bicicletas, muebles y tecnología.

Santander también participa en Julio Regalado con opciones de cuatro meses sin intereses en toda la tienda y hasta 20 meses sin intereses en departamentos específicos, siempre que se cumplan los montos mínimos requeridos.

SORIANA

HSBC y otros bancos también se suman

Las promociones no se limitan a los principales bancos. HSBC ofrece hasta 15 meses sin intereses en productos de tecnología, pantallas, telefonía y línea blanca.

Además, diversas instituciones financieras participantes permiten acceder a planes de 3, 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses en categorías seleccionadas. Entre los bancos incluidos se encuentran Banorte, Scotiabank, Afirme, Inbursa, Banregio, Banco del Bajío, Invex, Nu, Plata, Mercado Pago, Klar, Ualá, Stori, RappiCard, Hey Banco, Banco Azteca y BanCoppel, entre otros.

Promociones especiales para motos y artículos de alto valor

Dentro de las ofertas más destacadas se encuentran los financiamientos para motocicletas, donde algunas tarjetas participantes permiten pagar hasta en 24 meses sin intereses.

En el caso de la tarjeta Falabella Soriana, los clientes pueden acceder incluso a esquemas de 36 meses sin intereses para la compra de motocicletas y productos seleccionados de alto valor.

¿Qué productos participan en las promociones?

Las promociones bancarias de Julio Regalado aplican principalmente en categorías como pantallas, cómputo, telefonía, videojuegos, línea blanca, muebles, colchones, electrodomésticos, bicicletas, equipos de aire acondicionado, artículos para jardín y diversos productos para el hogar.

Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en compras realizadas a través de la plataforma digital de Soriana, aunque los montos mínimos y condiciones pueden variar según el banco y el plazo elegido.

Antes de realizar una compra, Soriana recomienda consultar los términos y condiciones específicos de cada promoción para verificar los productos participantes, fechas de vigencia y requisitos de cada institución financiera.

Con estas facilidades de pago, Julio Regalado se mantiene como una de las campañas comerciales más importantes del año, ofreciendo alternativas para adquirir tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar con beneficios adicionales y financiamiento a largo plazo.

*Consulta AQUÍ las condiciones de las promociones.

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