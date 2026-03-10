Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 10 de marzo

El día de ofertas en alimentos frescos llega a Walmart con el Martes de Frescura y, en esta temporada de Cuaresma, resaltan los precios especiales en camarones y pescados.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Además de los descuentos en alimentos, este día Walmart anuncia el paquete de seis cervezas Barrilito a 62.00 pesos, y el de seis cervezas Corona en lata a 112.00.

En tecnología, la tienda ha comenzado la preventa de la MacBook Neo, la cual tiene un precio de 14 mil 999 pesos. Este nuevo modelo de Apple cuenta con el chip A18, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Espárrago verde: 64300 por manojo.

Mandarina: 43.90 por kilo.

Mango Ataulfo: 46.90 pesos por kilo.

Mango paraíso: 46.90 pesos por kilo.

Manzana pink lady: 39.90 pesos por kilo.

Manzana red delicious: 39.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Pera Bosc: 39.90 pesos por kilo.

Pera red de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Sandía roja: 12.90 pesos por kilo.

Uva verde, charola, 79.00 pesos.

Carnes y pescados