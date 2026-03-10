Martes, 10 de Marzo 2026

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 10 de marzo

Además de los descuentos semanales, la cadena de supermercados ya tiene precios especiales en productos de Cuaresma

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EFE/Archivo

El día de ofertas en alimentos frescos llega a Walmart con el Martes de Frescura y, en esta temporada de Cuaresma, resaltan los precios especiales en camarones y pescados.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Además de los descuentos en alimentos, este día Walmart anuncia el paquete de seis cervezas Barrilito a 62.00 pesos, y el de seis cervezas Corona en lata a 112.00.

En tecnología, la tienda ha comenzado la preventa de la MacBook Neo, la cual tiene un precio de 14 mil 999 pesos. Este nuevo modelo de Apple cuenta con el chip A18, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Espárrago verde: 64300 por manojo.
  • Mandarina: 43.90 por kilo.
  • Mango Ataulfo: 46.90 pesos por kilo.
  • Mango paraíso: 46.90 pesos por kilo.
  • Manzana pink lady: 39.90 pesos por kilo.
  • Manzana red delicious: 39.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.
  • Pera Bosc: 39.90 pesos por kilo.
  • Pera red de Anjou: 39.00 pesos por kilo.
  • Sandía roja: 12.90 pesos por kilo.
  • Uva verde, charola, 79.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Alitas de pollo adobadas: 109.00 pesos por kilo.
  • Boneless Pilgrm's buffalo, 600 gramos: 199.00 pesos.
  • Camarón chico sin cabeza: 212.00 por kilo.
  • Camarón empanizado Marketside, 500 gramos: 144.00 pesos o 2 paquetes por 209.00 pesos (sólo en línea)
  • Carne molida de cerdo: 115.00 pesos por kilo.
  • Carne de res para asar: 199.00 pesos por kilo.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 129:00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 122.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia sin piel Marketside: 128.00 pesos por kilo.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.
  • Medallones de atún Marketside premium, 680 gramos: 209.00 pesos.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 159.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con piel: 140.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 159.00 pesos por kilo.
  • Pollo entero cortado en piezas: 55.00 pesos por kilo.
  • Pollo entero sin cortar: 48.00 pesos por kilo.
  • Salmón Marketside premium con piel, 500 gramos: 229.00 pesos (sólo en línea)

