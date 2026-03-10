Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 10 de marzo

El día de ofertas en alimentos frescos llega a Walmart con el Martes de Frescura y, en esta temporada de Cuaresma, resaltan los precios especiales en camarones y pescados.Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.Además de los descuentos en alimentos, este día Walmart anuncia el paquete de seis cervezas Barrilito a 62.00 pesos, y el de seis cervezas Corona en lata a 112.00.En tecnología, la tienda ha comenzado la preventa de la MacBook Neo, la cual tiene un precio de 14 mil 999 pesos. Este nuevo modelo de Apple cuenta con el chip A18, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.Frutas y verdurasCarnes y pescados