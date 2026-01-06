Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 6 de enero

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.Frutas de temporada como naranja, toronja y limones tienen precios especiales este día.Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".Por otra parte, Walmart tiene todo lo necesario para celebrar el Día de Reyes, con hasta 50 % de ahorro en juguetes y ofertas en alimentos típicos, como la rosca de Reyes extra special familiar, de 1.8 kg, en 379.00 pesos.Frutas y verdurasCarnes y pescados