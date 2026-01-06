Martes, 06 de Enero 2026

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 6 de enero

Conoce las promociones en alimentos y otros departamentos que este día tiene la cadena de supermercados

Por: G. Solano

Varios cortes de pollo tienen descuento hoy en Walmart. EL INFORMADOR/J. Acosta

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

Frutas de temporada como naranja, toronja y limones tienen precios especiales este día.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Por otra parte, Walmart tiene todo lo necesario para celebrar el Día de Reyes, con hasta 50 % de ahorro en juguetes y ofertas en alimentos típicos, como la rosca de Reyes extra special familiar, de 1.8 kg, en 379.00 pesos.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Cilantro: 7.90 por manojo.
  • Limón agrio: 24.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 24.90 pesos por kilo.
  • Mandarina: 29.90 por kilo.
  • Manzana gala: 34.90 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith: 34.90 pesos por kilo.
  • Manzana red delicious: 34.90 pesos por kilo.
  • Naranja: 19.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 34.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 34.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Carne molida de res 90/10: 162.00 pesos por kilo.
  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Chuleta natural de cerdo: 109.00 pesos por kilo.
  • Costilla de cerdo: 116.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 175.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos por kilo.
  • Pierna de cerdo en trozo: 114.00 pesos por kilo.
     

