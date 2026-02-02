La celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 en México le puede dar un impulso al transporte de mercancías, pues se espera que se empiecen a surtir inventarios desde cuatro meses antes del torneo, de acuerdo con la empresa Flete.com.

La compañía confía en que el consumo interno se mantendrá fuerte durante todo el año, pues la demanda de alimentos, bebidas y bienes de primera necesidad se ha mantenido estable.

"El primer semestre va a ser muy bueno por el consumo interno. La segunda mitad del año, y para otras industrias, está en veremos, porque dependen de cómo se mueva el tema de los aranceles y la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá", dijo Marco Reyes, gerente de Flete.

Flete se dedica a conectar transportistas con clientes que necesitan transportar mercancía, a través de una plataforma digital donde ambas partes pactan directamente el precio del transporte de carga.

Este modelo permite optimizar la ocupación de los camiones, reduce costos y aumenta la rentabilidad de los transportistas.

Para este año, Reyes comentó que al sector de logística y transporte de carga le afecta más el precio del combustible y el costo de los seguros que los aranceles, por lo que ve mayor estabilidad en el precio del combustible, pero no así en el precio de los seguros por el alto índice de robo al transporte de mercancías.

"Sí nos afectó el tema de robo a transporte de carga, pero como esperábamos que nos afectara. Tuvimos índices de siniestralidad parecidos a los del mercado".

"Principalmente en las rutas México-Puebla, México-Bajío y hacia el sureste del país, Puebla, pero dentro de los márgenes esperados", detalló Reyes.

La compañía tiene planeado invertir 20 millones de dólares entre 2025, 2026 y 2027. El año pasado destinaron una parte a lanzar el servicio mediante WhatsApp y este año apostarán por una versión web con más datos donde se pueda medir más la interacción entre usuarios y se puedan validar transportistas.

Reyes comentó que México se parece más a Brasil, en términos logísticos, que a Estados Unidos, pues hay poca adopción tecnológica por parte de los transportistas, ya que no todos tienen un teléfono inteligente y tampoco hay acceso a una red celular eficiente en todo el territorio nacional.

Aunque en índice de siniestralidad, México se parece mucho a Brasil. Además, la implementación del uso de la carta porte ayudó a la formalización financiera y bancaria de los transportistas.

Por sectores, Reyes considera que la industria automotriz tendrá menos demanda de transporte este año debido a la aplicación de aranceles y a la revisión del T-MEC.

Mientras que la industria de la construcción empezó floja en 2025, pero terminó más fuerte y para este año, la expectativa es que tenga un buen primer semestre.

"Todos los años enero y febrero arrancan lento, sobre todo enero, pero ya en marzo comienza a despegar. Conviene que Semana Santa sea en abril porque se alarga el periodo vacacional de playas y el consumo".

"La revisión del T-MEC puede frenar a sectores como el automotriz, vamos a estar muy a la expectativa, pero nuestra tesis es que el consumo interno es de los más estables y seguirá creciendo", aseguró.

Flete cerró 2025 con dos mil 300 transportistas registrados y 50 clientes de gran tamaño solicitando el envío de diferentes tipos de carga.

EE