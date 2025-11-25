Martes, 25 de Noviembre 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 25 de noviembre

Conoce las promociones este día en la cadena de supermercados, que además promociona la Cyber Week, una semana de descuentos en aparatos electrónicos

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EFE/Archivo

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

En esta temporada de cítricos hay precios bajos en limón, naranja y toronja, además de berries como fresas, zarzamoras y frambuesas.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Además, la cadena de supermercados celebra la Cyber Week, una semana dedicada a los artículos electrónicos, desde computadoras, pantallas y teléfonos hasta consolas de videojuegos y línea blanca.

Anuncia hasta 65% de ahorro, 15% de bonificación al pagar con tarjetas Banamex, BBVA y Santander, además de ofertas exclusivas.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Elote blanco: 6.90 pesos por pieza.
  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Cilantro: 7.90 por manojo.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.
  • Fresas, caja con 454 gramos: 59.00 pesos.
  • Jitomate saladet: 19.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.
  • Melón chino: 29.90 pesos por kilo.
  • Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.
  • Naranja: 19.90 pesos por kilo.
  • Papa blanca alfa: 39.90 pesos por kilo.
  • Papaya maradol; 44.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 29.90 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 14.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Uva roja, charola, 69.00 peso
  • Uva verde, charola, 69.00 pesos.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 39.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Milanesa de cerdo: 99.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 174.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 159.00 pesos por kilo.
     

