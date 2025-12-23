Martes, 23 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 23 de diciembre

Conoce las promociones en alimentos y otros departamentos que este día tiene la cadena de supermercados

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR/J. Acosta

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR/J. Acosta

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

Frutas de temporada como naranja, toronja y limones tienen precios especiales este día y, acorde a la temporada navideña y de año nuevo, también alimentos como el pavo y el bacalao. Así como hasta 40% de descuento en cervezas, vinos y licores.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Por otra parte, Walmart promociona hasta 50% de descuento en juguetes para Navidad y Reyes Magos, y hasta 13 meses sin intereses.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Cilantro: 7.90 por manojo.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.
  • Guayaba: 39.90 kg.
  • Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.
  • Mandarina: 39.90 por kilo.
  • Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.
  • Naranja: 14.50 pesos por kilo.
  • Papa blanca alfa: 29.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 34.90 pesos por kilo.
  • Perón golden Chihuahua: 39.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 39.90 pesos.

Carnes y pescados

  • Bacalao desmenuzado sin espina dorsal Marketside, 1 kg.: 379.00 pesos
  • Costilla de cerdo: 116.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos por kilo.
  • Mora azul, charola de 170 gramos: 39.90 pesos.
  • Pavo ahumado congelado Madison: 122.00 pesos por kilo.
  • Pavo ahumado Marketside congelado: 122.00 pesos por kilo.
  • Pavo natural Marketside congelado: 89.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 167.00 pesos por kilo.
  • Pierna de cerdo en trozo: 89.00 pesos por kilo.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones