Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 23 de diciembre

Ofertas en frutas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

Frutas de temporada como naranja, toronja y limones tienen precios especiales este día y, acorde a la temporada navideña y de año nuevo, también alimentos como el pavo y el bacalao. Así como hasta 40% de descuento en cervezas, vinos y licores.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Por otra parte, Walmart promociona hasta 50% de descuento en juguetes para Navidad y Reyes Magos, y hasta 13 meses sin intereses.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Champiñones: 99.00 pesos por kilo.

Cilantro: 7.90 por manojo.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.

Guayaba: 39.90 kg.

Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.

Mandarina: 39.90 por kilo.

Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.

Naranja: 14.50 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 29.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 34.90 pesos por kilo.

Perón golden Chihuahua: 39.90 pesos por kilo.

Piña miel: 16.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Zarzamora, charola de 170 gramos: 39.90 pesos.

Carnes y pescados