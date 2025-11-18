Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 18 de noviembre

Ofertas en furtas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.En esta temporada de cítricos hay precios bajos en limón, naranja y toronja, además de berries como fresas, zarzamoras y frambuesas.Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".Además, la cadena de supermercados continúa con el Fin Irresistible, con promociones de meses sin intereses y ofertas en todos los departamentos, por ejemplo: 40% de ahorro en productos L'Oréal, 25 % de bonificación en la compra de 500 pesos en productos seleccionados de P&G, 50% de descuento en vinos y licores, 30% en línea blanca, 40% en pantallas y 45 % en celulares.Frutas y verdurasCarnes y pescados