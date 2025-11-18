Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 18 de noviembre

Ofertas en furtas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

En esta temporada de cítricos hay precios bajos en limón, naranja y toronja, además de berries como fresas, zarzamoras y frambuesas.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Además, la cadena de supermercados continúa con el Fin Irresistible, con promociones de meses sin intereses y ofertas en todos los departamentos, por ejemplo: 40% de ahorro en productos L'Oréal, 25 % de bonificación en la compra de 500 pesos en productos seleccionados de P&G, 50% de descuento en vinos y licores, 30% en línea blanca, 40% en pantallas y 45 % en celulares.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 24.90 pesos por kilo.

Champiñones: 99.00 pesos por kilo.

Cilantro: 7.90 por manojo.

Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.

Fresas, caja con 454 gramos: 59.00 pesos.

Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo.

Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.

Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.

Melón chino: 29.90 pesos por kilo.

Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.

Naranja: 19.90 pesos por kilo.

Pepino: 19.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.

Piña miel: 16.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Uva roja, charola, 79.00 peso

Uva verde, charola, 89.00 pesos.

Zarzamora, charola de 170 gramos: 49.00 pesos.

Carnes y pescados