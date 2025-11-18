Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 18 de noviembre

Conoce las promociones este día en la cadena de supermercados, que continúa con el Fin Irresistible

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. AP/Archivo

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. AP/Archivo

Ofertas en furtas verduras, carnes y pescados, además de su doble garantía de frescura ofrece Walmart hoy en su Martes de Frescura.

En esta temporada de cítricos hay precios bajos en limón, naranja y toronja, además de berries como fresas, zarzamoras y frambuesas.

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas, pero también en su tienda en línea: super.walmart.com.mx, donde hay promociones exclusivas y es posible elegir entre recibir el pedido a domicilio o recogerlo en la tienda con la modalidad "pickup".

Además, la cadena de supermercados continúa con el Fin Irresistible, con promociones de meses sin intereses y ofertas en todos los departamentos, por ejemplo: 40% de ahorro en productos L'Oréal, 25 % de bonificación en la compra de 500 pesos en productos seleccionados de P&G, 50% de descuento en vinos y licores, 30% en línea blanca, 40% en pantallas y 45 % en celulares.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Aguacate Hass: 24.90 pesos por kilo.
  • Champiñones: 99.00 pesos por kilo.
  • Cilantro: 7.90 por manojo.
  • Frambuesa, charola de 175 gramos: 39.90 pesos.
  • Fresas, caja con 454 gramos: 59.00 pesos.
  • Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo.
  • Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.
  • Manzana gala: 39.90 pesos por kilo.
  • Melón chino: 29.90 pesos por kilo.
  • Mora azul, charola de 170 gramos: 49.90 pesos.
  • Naranja: 19.90 pesos por kilo.
  • Pepino: 19.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 29.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 16.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Uva roja, charola, 79.00 peso
  • Uva verde, charola, 89.00 pesos.
  • Zarzamora, charola de 170 gramos: 49.00 pesos.

Carnes y pescados

  • Carne molida de res 90/10: 162.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de cerdo: 109.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 159.00 pesos por kilo (precio en línea).
  • Pechuga de pollo sin piel: 149.00 pesos por kilo (precio en línea).
  • Salmón Marketside Premium con piel, 500 gramos: 199.00 pesos.
     

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones