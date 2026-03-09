El tipo de cambio del peso mexicano volvió a enfrentar presiones en los mercados internacionales, en un contexto donde los inversionistas están reduciendo su exposición a monedas de economías emergentes y concentrando sus posiciones en activos considerados más seguros, como el dólar estadounidense.

De acuerdo con información reportada por Dow Jones, el dólar cerró la jornada con un promedio de 17.65 pesos, lo que representó una variación de 0.85% respecto al día anterior, cuando la moneda estadounidense había terminado alrededor de los 17.80 pesos.

El comportamiento del mercado cambiario también se explica por la tendencia global observada en las divisas emergentes. De las 23 monedas que integran esta canasta internacional, solo siete han logrado apreciarse frente al dólar durante lo que va del año, lo que refleja una menor confianza de los inversionistas hacia este tipo de activos.

En el plano interno, el mercado reaccionó a la publicación del dato de inflación en México correspondiente a febrero, que se ubicó en 4.02% anual, una cifra superior al 3.94% esperado por los analistas y también por encima del 3.79% registrado previamente. Con este resultado, el indicador rompió una racha de siete meses dentro del rango objetivo del Banco de México, que busca mantener la inflación cercana al 3% con un margen de variación de un punto porcentual hacia arriba o abajo.

Dentro del índice inflacionario, el componente no subyacente —donde se incluyen productos agropecuarios y energéticos— registró su nivel más alto en ocho meses, impulsado principalmente por el encarecimiento de alimentos del sector agrícola. Por su parte, la inflación subyacente, que refleja la tendencia de largo plazo, mostró una ligera moderación al pasar de 4.52% a 4.50%.

En perspectiva semanal, el dólar aún muestra una baja acumulada de 0.32%, mientras que en la comparación anual mantiene una caída cercana al 15.33% frente al peso.

Los mercados también permanecen atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente, factor que ha incrementado la incertidumbre global. En paralelo, el índice del dólar, conocido como US Dollar Index, ha comenzado a perder parte del impulso que había ganado tras alcanzar un máximo intradía de 99.69 puntos.

Este escenario ha provocado mayor volatilidad en el mercado cambiario, con movimientos más pronunciados que los observados durante el promedio del último año.

