Lo que DEBES hacer para evitar las estafas en Internet

Comprar en línea es algo sencillo, pero potencialmente peligroso si no se hace con seguridad. El fraude en México está a la orden del día. Así que debes saber esto:De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU), en México, a lo largo del tiempo, más de 13 millones de personas han sido víctimas de algún tipo de fraude digital relacionado con compras en línea, particularmente en temporadas de alta demanda.En muchos de estos casos, las estafas se materializan a través de páginas falsas, enlaces fraudulentos o perfiles apócrifos en redes sociales, donde el atacante no irrumpe por la fuerza, sino que entra porque alguien confió.Adoptar hábitos responsables y aumentar la conciencia digital es hoy tan importante como declarar "te quiero" con un regalo:Detrás de estas cifras hay historias reales: personas que buscaban sorprender con un regalo y terminaron enfrentando cargos no reconocidos, datos financieros comprometidos o incluso la vulneración de su identidad. Para las empresas, el impacto va más allá de la pérdida económica: se traduce en daños reputacionales y en la erosión de la relación con sus clientes, uno de los activos más valiosos en mercados altamente competitivos."Hoy la identidad digital se ha convertido en el nuevo perímetro de seguridad. Validar quién está realmente detrás de una cuenta o una transacción ya no es opcional, es una condición para generar confianza y escalar el negocio de forma segura. En este contexto, tecnologías basadas en inteligencia artificial, biometría y validación de identidad en tiempo real, permiten a organizaciones y plataformas reducir el fraude sin fricción para el usuario. La verificación de identidad deja de ser una barrera y se convierte en un habilitador: protege, previene y fortalece la confianza en cada interacción digital", concluyó Castillo.En esta nueva era, la seguridad digital es un acto de amor propio, al bolsillo y hacia quienes nos importan. Celebrar ya no es solo enviar un mensaje bonito o elegir el regalo perfecto: implica relacionarse con consciencia y proteger la identidad digital con la misma dedicación con la que se cuidan las relaciones personales.Con información de Incode