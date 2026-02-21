Lo que DEBES hacer para evitar las estafas en Internet

Comprar en línea es algo sencillo, pero potencialmente peligroso si no se hace con seguridad. El fraude en México está a la orden del día. Así que debes saber esto:

De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU), en México, a lo largo del tiempo, más de 13 millones de personas han sido víctimas de algún tipo de fraude digital relacionado con compras en línea , particularmente en temporadas de alta demanda.

En muchos de estos casos, las estafas se materializan a través de páginas falsas, enlaces fraudulentos o perfiles apócrifos en redes sociales, donde el atacante no irrumpe por la fuerza, sino que entra porque alguien confió .

Adoptar hábitos responsables y aumentar la conciencia digital es hoy tan importante como declarar "te quiero" con un regalo:

Verifica siempre que las tiendas en línea sean legítimas y que las URLs coincidan con los sitios oficiales. Desconfía de ofertas extremadamente atractivas o mensajes urgentes que te piden datos personales o de pago. Utiliza métodos de pago con protección y evita redes Wi-Fi públicas para operaciones sensibles. No compartas datos personales por redes sociales o mensajería, aunque la otra persona parezca conocida o creíble.

Detrás de estas cifras hay historias reales: personas que buscaban sorprender con un regalo y terminaron enfrentando cargos no reconocidos, datos financieros comprometidos o incluso la vulneración de su identidad. Para las empresas, el impacto va más allá de la pérdida económica: se traduce en daños reputacionales y en la erosión de la relación con sus clientes, uno de los activos más valiosos en mercados altamente competitivos.

“Hoy la identidad digital se ha convertido en el nuevo perímetro de seguridad . Validar quién está realmente detrás de una cuenta o una transacción ya no es opcional, es una condición para generar confianza y escalar el negocio de forma segura. En este contexto, tecnologías basadas en inteligencia artificial, biometría y validación de identidad en tiempo real, permiten a organizaciones y plataformas reducir el fraude sin fricción para el usuario. La verificación de identidad deja de ser una barrera y se convierte en un habilitador: protege, previene y fortalece la confianza en cada interacción digital”, concluyó Castillo.

En esta nueva era, la seguridad digital es un acto de amor propio, al bolsillo y hacia quienes nos importan. Celebrar ya no es solo enviar un mensaje bonito o elegir el regalo perfecto: implica relacionarse con consciencia y proteger la identidad digital con la misma dedicación con la que se cuidan las relaciones personales.

Con información de Incode

