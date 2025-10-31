Agricultura regenerativa, la apuesta por un nuevo enfoque

Como parte de la estrategia de sustentabilidad de la cadena productiva agave-tequila para posicionar al tequila como una bebida libre de deforestación, la industria y el Consejo Regulador del Tequila, de la mano del Gobierno del Estado de Jalisco, desarrollaron la marca de Certificación ARA (Agave Responsable Ambiental), que busca garantizar al consumidor que el tequila se elaboró con agave cultivado en predios que no sufrieron deforestación, teniendo 2016 como año base.

“El tequila es la primera bebida con contenido de alcohol a nivel global que desarrolló, implementó una metodología de certificación que asegura que el producto no generó una deforestación”.

De acuerdo con datos del CRT, de 2021 a la fecha se ha evitado la deforestación de 17 mil 480 hectáreas. “Es una garantía para el consumidor el que sepan que el producto que están consumiendo no genera una deforestación y como categoría es una declaración, un posicionamiento importante de cómo ver la producción y qué pasos como industria se están buscando dar, en este caso con una certificación, con una garantía que no la hace la misma industria, sino quien nos regula y una autoridad”, comentó Hernández Morales.

Otro tema en que ha incursionado la industria es la agricultura regenerativa. Este nuevo enfoque agrícola busca restaurar la calidad y fertilidad de los suelos degradados. La fórmula está en reducir la maquinaria pesada, utilizar abonos verdes, mantener cubiertas vegetales y diversificar los sistemas de cultivo.

Antes de poner el agave, se debe realizar una planeación para obtener mayores beneficios para el agua y el suelo.

ESPECIAL

“Se está impulsando una práctica regenerativa que se llama el diseño hidrológico, donde se hace un reacomodo de los agaves de manera tal que el agua, en vez de arrastrar en una pendiente de manera directa y pueda generar más erosión, se acomoda de manera que se baje la velocidad y se baja el agua de una forma que la pendiente sea menor y se absorba la mayor cantidad de agua posible y el suelo la retenga”, detalló la especialista.

También se está utilizando la práctica de cultivos intercalados, la labranza de conservación, menos movimiento de suelos y menor uso de químicos.

“Hablando de sustentabilidad, los recursos son limitados; aunque pueda tener menos erosión que otros cultivos y menos consumo de agua que otros cultivos, si no se cuida el suelo, si no se regenera el suelo, llega un punto en que una parcela no es productiva”, precisó.

Sofía Hernández Morales también destacó la gestión del agua que se realiza a lo largo de la cadena productiva. Detalló que muchas empresas están trabajando en la conservación y restauración de cuencas, el no uso del agua en las plantaciones, el reúso del agua en las destilerías, y el tratamiento del agua para uso agrícola. Finalmente, dijo que la cadena agave-tequila también ha incorporado las comunidades donde opera a las diferentes acciones que realiza en temas de sustentabilidad.

