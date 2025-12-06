Jornada laboral: Así disminuirán las horas de trabajo por año

El pasado miércoles 3 de diciembre, Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum el proyecto de reforma para la implementación de la semana laboral de 40 horas.

En Palacio Nacional, el funcionario reconoció a las personas trabajadoras que lucharon para esta propuesta y los diálogos con distintos sectores, pero aclaró que "no puede ser de un momento a otro", por lo que será gradual, reiterando así las palabras dichas antes por la propia Claudia Sheinbaum.

Bolaños indicó que se trata de "una transformación histórica del mundo del trabajo" y destacó que la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía.

"Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones.

Así disminuirán las horas de trabajo por año

El titular de la STPS dijo que 2026 y los meses posteriores a la aprobación legislativa, influirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores, y las personas trabajadoras, organicen, planeen, adapten, y de manera conjunta, puedan consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo.

Resaltó que con estas adecuaciones, los trabajadores tendrán mayor disposición de tiempo, descanso, actividades de recreación, condiciones de trabajo dignas y también mejora en la productividad.

Se establece un límite para que la suma entre las horas ordinarias de trabajo en las extraordinarias no puedan superar en ninguno de los casos las 12 en un día.

"Le devuelve tiempo de vida las de los trabajadores, para que decidan libremente qué hacer con él, y de esta manera tengan condiciones para alcanzar tanto el bienestar material como espiritual, porque no debemos olvidar que el tiempo es un recurso finito e irrecuperable", expresó el secretario del Trabajo.

La implementación será gradual, con una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030.

Año | Reducción

2026 - Adecuación para empresas, sin cambios

2027 - 2 horas menos, 46 horas

2028 - 2 horas menos, 44 horas

2029 - 2 horas menos, 42 horas

2030 - 2 horas menos, 40 horas

Las horas extra seguirán siendo voluntarias, pagadas al doble, y sin formar parte de la jornada laboral ordinaria.

*Con información de AP y EFE

