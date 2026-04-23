SAT: ¿Cuánto dinero puedes tener en tu tarjeta de débito en abril 2026?

Una inquietud frecuente entre los clientes de la banca en México es si existe un límite de dinero que puedan mantener en sus tarjetas de débito sin enfrentar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ante ello, es importante precisar qué establece la autoridad fiscal y cuáles son las recomendaciones para evitar inconsistencias .

Las tarjetas de débito están vinculadas a cuentas bancarias —ya sean de ahorro, nómina o cheques— y permiten disponer únicamente del dinero disponible, a diferencia de las tarjetas de crédito que implican financiamiento. Por esta razón, suelen utilizarse para gastos cotidianos y montos moderados, con el objetivo de mantener un mejor control financiero y evitar endeudamiento.

¿Existe un límite de saldo en las tarjetas de débito?

Respecto al tema central, el SAT no fija un monto máximo que un usuario pueda mantener en su tarjeta de débito. Sin embargo, lo que sí vigila es la procedencia de los recursos. Es decir, todos los ingresos deben poder comprobarse y ser congruentes con la actividad fiscal del titular. En particular, los depósitos en efectivo no deberían exceder los 15 mil pesos mensuales, ya que montos superiores podrían generar alertas y derivar en revisiones o auditorías para verificar su origen.

En caso de detectar irregularidades o discrepancias fiscales, la autoridad puede aplicar sanciones que van desde multas económicas —cuyo monto dependerá de la inconsistencia— hasta consecuencias legales en situaciones más graves.

Recomendaciones para evitar problemas fiscales

Adicionalmente, es importante considerar que cada institución financiera puede establecer límites propios en sus productos. Por ello, se recomienda comparar opciones antes de contratar una cuenta , ya que algunas ofrecen mayores capacidades de manejo de saldo junto con beneficios adicionales que pueden resultar convenientes para el usuario.

En cuanto a su contratación, basta con acudir a una institución bancaria, abrir una cuenta y proporcionar la información personal y fiscal requerida para obtener este instrumento.

SV