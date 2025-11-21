Amazon ofrece hoy 21 de noviembre las mejores ofertas en su página oficial. No esperes hasta el Black Friday y comienza a aprovechar los descuentos en productos para el hogar, que van desde cafeteras hasta microondas. Los precios oscilan entre los 220 pesos hasta los 2 mil 900 pesos. Además, puedes aprovechar las diferentes modalidades de pago para que tu compra sea más satisfactoria. El Black Friday será el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, por lo que este año la fecha seleccionada es el 28 de noviembre. Para conocer más ofertas, mantente atento aquí en EL INFORMADOR durante los próximos días. Antes de adquirir tus productos recuerda consultar los términos y condiciones de compra. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS