Amazon ofrece hoy 21 de noviembre las mejores ofertas en su página oficial. No esperes hasta el Black Friday y comienza a aprovechar los descuentos en productos para el hogar, que van desde cafeteras hasta microondas. Los precios oscilan entre los 220 pesos hasta los 2 mil 900 pesos. Además, puedes aprovechar las diferentes modalidades de pago para que tu compra sea más satisfactoria.

Ofertas hoy en Amazon

TAURUS COFFEE MAX 6 RIBBON | Cafetera de goteo con filtro permanente | 800 ml | 6 tazas | Antigoteo | 650 W | Jarra de vidrio | Placa calefactora | Interruptor luminoso

Precio: de 299.28 pesos a 221.86 pesos

T-FAL Juego de sartenes Easy Cook negro, antiadherente, indicador Thermo-Señal, 20/24/26 cm, B4440482AMAM

Precio: de 849.00 pesos a 585.50 pesos

Horno de Microondas Midea 0.7 pies cúbicos (20 L) Silver Mirror Practia; MMDF07S2MG

Precio: de mil 999 pesos a mil 390 pesos

Ninja Licuadora Profesional con 4 velocidades, 1000 W - BL710WM

Precio: de 2 mil 499 pesos a mil 590 pesos

T-fal Initiative, batería de cocina de 20 piezas, antiadherente Easy Glide, Termo-Señal, base difusora, B207SK84

Precio: de 3 mil 499 pesos a 2 mil 503.30 pesos

Oster Cafetera Automática PrimaLatte, Espresso, Cappuccino y Latte, Plateada, BVSTEM6603SS

Precio: de 4 mil 49 pesos a 2 mil 769 pesos

Nespresso Cafetera Vertuo Pop negra con espumador Aeroccino 3 y kit de degustación de 12 cápsulas

Precio: de 4 mil 90 pesos a 2 mil 863 pesos

¿Cuándo comienza el Black Friday en Amazon 2025?

El Black Friday será el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, por lo que este año la fecha seleccionada es el 28 de noviembre. Para conocer más ofertas, mantente atento aquí en EL INFORMADOR durante los próximos días.

Antes de adquirir tus productos recuerda consultar los términos y condiciones de compra.

