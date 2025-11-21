Viernes, 21 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Descuentos de hoy en Amazon; cafeteras, microondas y más

Conoce las grandes ofertas que Amazon tiene para ti este 21 de noviembre; desde cafeteras hasta microondas y más

Por: El Informador

Antes de aprovechar las ofertas en Amazon recuerda consultar los términos y condiciones de compra. ESPECIAL / AMAZON

Amazon ofrece hoy 21 de noviembre las mejores ofertas en su página oficial. No esperes hasta el Black Friday y comienza a  aprovechar los descuentos en productos para el hogar, que  van desde cafeteras hasta microondas. Los precios oscilan entre los 220 pesos hasta los 2 mil 900 pesos. Además, puedes aprovechar las diferentes modalidades de pago para que tu compra sea más satisfactoria. 

Ofertas hoy en Amazon

  • TAURUS COFFEE MAX 6 RIBBON | Cafetera de goteo con filtro permanente | 800 ml | 6 tazas | Antigoteo | 650 W | Jarra de vidrio | Placa calefactora | Interruptor luminoso
  • Precio: de 299.28 pesos a 221.86 pesos
  • T-FAL Juego de sartenes Easy Cook negro, antiadherente, indicador Thermo-Señal, 20/24/26 cm, B4440482AMAM
  • Precio: de 849.00 pesos a 585.50 pesos
  • Horno de Microondas Midea 0.7 pies cúbicos (20 L) Silver Mirror Practia; MMDF07S2MG
  • Precio: de mil 999 pesos a mil 390 pesos
  • Ninja Licuadora Profesional con 4 velocidades, 1000 W - BL710WM
  • Precio: de 2 mil 499 pesos a mil 590 pesos
  • T-fal Initiative, batería de cocina de 20 piezas, antiadherente Easy Glide, Termo-Señal, base difusora, B207SK84
  • Precio: de 3 mil 499 pesos a 2 mil 503.30 pesos 
  • Oster Cafetera Automática PrimaLatte, Espresso, Cappuccino y Latte, Plateada, BVSTEM6603SS
  • Precio: de 4 mil 49 pesos a 2 mil 769 pesos
  • Nespresso Cafetera Vertuo Pop negra con espumador Aeroccino 3 y kit de degustación de 12 cápsulas
  • Precio: de 4 mil 90 pesos a 2 mil 863 pesos

¿Cuándo comienza el Black Friday en Amazon 2025?

El Black Friday será el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, por lo que este año la fecha seleccionada es el 28 de noviembre. Para conocer más ofertas, mantente atento aquí en EL INFORMADOR durante los próximos días. 

Antes de adquirir tus productos recuerda consultar los términos y condiciones de compra. 

